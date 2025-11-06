Plusieurs vols ont été annulés ou détournés après qu'au moins un drone a été aperçu jeudi près de l'aéroport Landvetter de Göteborg, dans l'ouest de la Suède, ont déclaré les autorités et l'opérateur aéroportuaire.

Des véhicules de sécurité à l’aéroport de Landvetter, temporairement fermé après des signalements de drones autour du site, à Göteborg, en Suède, le 6 novembre 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«L'espace aérien au-dessus de Landvetter est fermé pour le moment en raison de la présence suspectée d'un drone», a déclaré Susanne Norman, directrice générale de l'opérateur aéroportuaire suédois Swedavia, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Bjorn Stavas, porte-parole du contrôle aérien suédois, a précisé que le trafic avait été interrompu à la suite de l'observation d'au moins un drone peu avant 18h00.

Sur le site internet de Landvetter, il est précisé que plusieurs vols avaient été annulés, retardés ou déroutés. Plus tôt cette semaine, la présence de drones non identifiés à l'aéroport principal de Bruxelles a entraîné l'annulation de quelque 80 vols.

Moscou soupçonnée

Les perturbations aériennes de cette semaine font suite à une récente série de survols par des drones d'aéroports et de sites militaires sensibles dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et le Danemark.

Des soupçons ont été émis quant à une éventuelle implication de la Russie dans l'augmentation de l'activité des drones à travers l'Europe. L'Allemagne, l'un des principaux soutiens à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, ainsi que le Danemark, ont mis en cause Moscou pour l'augmentation de l'activité de drones au-dessus de leurs infrastructures critiques. La Russie a nié toute implication.