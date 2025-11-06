  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Suède Des drones perturbent le trafic de l'aéroport de Göteborg

ATS

6.11.2025 - 21:10

Plusieurs vols ont été annulés ou détournés après qu'au moins un drone a été aperçu jeudi près de l'aéroport Landvetter de Göteborg, dans l'ouest de la Suède, ont déclaré les autorités et l'opérateur aéroportuaire.

Des véhicules de sécurité à l’aéroport de Landvetter, temporairement fermé après des signalements de drones autour du site, à Göteborg, en Suède, le 6 novembre 2025.
Des véhicules de sécurité à l’aéroport de Landvetter, temporairement fermé après des signalements de drones autour du site, à Göteborg, en Suède, le 6 novembre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

06.11.2025, 21:10

«L'espace aérien au-dessus de Landvetter est fermé pour le moment en raison de la présence suspectée d'un drone», a déclaré Susanne Norman, directrice générale de l'opérateur aéroportuaire suédois Swedavia, dans un communiqué transmis à l'AFP.

Bjorn Stavas, porte-parole du contrôle aérien suédois, a précisé que le trafic avait été interrompu à la suite de l'observation d'au moins un drone peu avant 18h00.

Face au conflit. L'Allemagne prévoit d'augmenter de 3 milliards son aide à l'Ukraine

Face au conflitL'Allemagne prévoit d'augmenter de 3 milliards son aide à l'Ukraine

Sur le site internet de Landvetter, il est précisé que plusieurs vols avaient été annulés, retardés ou déroutés. Plus tôt cette semaine, la présence de drones non identifiés à l'aéroport principal de Bruxelles a entraîné l'annulation de quelque 80 vols.

Moscou soupçonnée

Les perturbations aériennes de cette semaine font suite à une récente série de survols par des drones d'aéroports et de sites militaires sensibles dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et le Danemark.

La Russie à l’esprit. «C'est éprouvant» - L’Otan mène un exercice nucléaire de grande envergure

La Russie à l’esprit«C'est éprouvant» - L’Otan mène un exercice nucléaire de grande envergure

Des soupçons ont été émis quant à une éventuelle implication de la Russie dans l'augmentation de l'activité des drones à travers l'Europe. L'Allemagne, l'un des principaux soutiens à l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, ainsi que le Danemark, ont mis en cause Moscou pour l'augmentation de l'activité de drones au-dessus de leurs infrastructures critiques. La Russie a nié toute implication.

Les plus lus

Si la Cour suprême bloque ses droits de douane, Trump pense déjà à un plan B
LFI «passionnément antisémite»: Raphaël Enthoven relaxé du délit d'injure
Un couple et son chien tué, l'auteur présumé tente de se suicider
A l'aveugle, Xherdan Shaqiri offre sa deuxième victoire au FC Bâle
Suivez PAOK - YB et Lausanne - Omonoia en direct
Gueule de bois à la Maison Blanche