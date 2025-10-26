  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Algérie Succès pour la plantation d'un million d'arbres en 24h

ATS

26.10.2025 - 14:39

Calicots verts et bêches à la main, des dizaines de milliers d'Algériens se sont mobilisés entre samedi et dimanche pour planter un million d'arbres dans le cadre d'une campagne de reboisement initiée par un influenceur et appuyée par les autorités.

Des dizaines de milliers d'hectares de forêts avaient disparu dans cette région de Tizi Ouzou dans les incendies qui ont ravagé le nord-est algérien entre 2021 et 2023. C'est dans cette région que le million d'arbres a été planté (Archives).
Des dizaines de milliers d'hectares de forêts avaient disparu dans cette région de Tizi Ouzou dans les incendies qui ont ravagé le nord-est algérien entre 2021 et 2023. C'est dans cette région que le million d'arbres a été planté (Archives).
ATS

Keystone-SDA

26.10.2025, 14:39

26.10.2025, 15:53

«Les Algériens ont répondu massivement à notre appel, la prochaine fois, nous nous préparerons pour planter un nombre d'arbres encore plus grand», s'est réjoui dans les médias Fouad Maala, à l'origine de cette campagne de 24 heures baptisée: «Verte, grâce à Dieu», à laquelle ont participé des associations, des familles, des élus et fonctionnaires, selon un correspondant de l'AFP et les médias locaux.

Cela fait plusieurs années que cet influenceur, président de l'association «Algérie verte», investit ses économies dans son rêve de planter un million d'arbres pour lutter contre l'extension du désert et embellir les villes.

Cette star des réseaux sociaux qui compte un million de followers accompagnait samedi le ministre de l'Agriculture, Yacine Oualid, lors du coup d'envoi donné avec la plantation de 1400 chênes-lièges dans la forêt d'Oumalou, près de Tizi Ouzou (est).

Entre 2021 et 2023, le nord-est algérien a été ravagé par des incendies qui ont détruit près de 140'000 hectares de végétation, dont plus de 41'000 hectares autour de Tizi Ouzou pendant l'été 2021, selon un bilan officiel.

Incendies estivaux quasi chroniques

Presque chaque année, les forêts algériennes s'embrasent sous l'effet de températures de plus en plus élevées et d'une baisse des pluies, du fait du réchauffement climatique selon les experts.

L'objectif est de «restaurer le couvert végétal et faire face aux changements climatiques», a déclaré à l'AFP le directeur général des forêts Djamel Touahria, venu à Magtaa Kheira, à une trentaine de kilomètres à l'ouest d'Alger, pour la plantation de 4000 arbres.

Au milieu d'une ribambelle d'enfants, Farida Aïssa, 61 ans, espère que l'initiative permettra d'"inculquer l'esprit de persévérance et l'amour de la nature».

Mohamed Bouchakour, père de famille de 50 ans, voudrait laisser «en héritage» une Algérie plus verte. «Autrefois le climat était humide mais nous avons désormais un climat semi-aride», s'inquiète-t-il, déplorant aussi «un manque d'opérations de reboisement».

En 1970, l'Algérie avait lancé le «barrage vert» sous le président Houari Boumedienne, un plan de reboisement massif pour freiner l'avancée du Sahara. Le projet, à l'abandon en raison d'un mauvais choix des espèces et d'un arrosage insuffisant, a été relancé en 2023.

Les plus lus

Ce que l'on sait du missile nucléaire à longue portée "Burewestnik"
Magnin et Shaqiri foudroyés par le LS, Servette domine Lugano
«Les gens criaient, c’était horrible» - Un rallye automobile vire au drame !
Charles III pousse son frère Andrew vers la sortie de Royal Lodge
Un couple tente de tromper la police après une sortie de route