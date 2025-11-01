Les Suisses ne jugent pas la double majorité nécessaire

Plus de la moitié des Suisses (51%) estiment que la majorité du peuple suffit pour approuver ou rejeter le nouveau paquet d'accords bilatéraux avec l'UE. Ils sont 39% à exiger la double majorité du peuple et des cantons, indique un sondage publié samedi.

Une majorité de Suisses souhaitent que les nouveaux accords bilatéraux soient soumis au référendum facultatif (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

On note d'importantes différences en fonction de la langue, du sexe et du niveau de formation des personnes interrogées, précise cette enquête de l'institut Demoscope pour le portail Infosperber. Alors que 53% des Alémaniques soutiennent la majorité simple, les Romands ne sont que 45% à le faire. A l'inverse, la double majorité est souhaitée par 38% des sondés outre-Sarine et 43% en Suisse romande.

De la même manière, 56% des hommes, contre 46% des femmes, se contenteraient d'une majorité populaire. Et 57% des personnes avec un niveau de formation élevé refusent la double majorité, contre 44% pour les personnes ayant terminé l'école obligatoire ou ayant un niveau de formation moyen.

Débats au Parlement

La procédure de consultation s'est achevée vendredi. Le Conseil fédéral prévoit de transmettre son message au Parlement au premier trimestre 2026.

Les deux Chambres devront ensuite décider si elles soumettent le paquet au référendum facultatif (majorité simple) ou obligatoire (double majorité). Une votation est prévue au plus tôt en 2027. Les nouveaux accords entreraient alors en vigueur au plus tôt en 2028.

Au total, 1002 personnes ont été interrogées en Suisse alémanique et en Suisse romande pour ce sondage, mené entre le 16 et le 26 octobre. La marge d'erreur est de ± 3,1 points de pourcentage.