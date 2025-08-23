La «rue des Maures», une artère du centre de Berlin, est débaptisée samedi et renommée d'après un philosophe africain du 18ème siècle, après des décennies de débats sur l'origine de son nom considéré comme discriminatoire par des élus du quartier et des militants antiracisme.

Attesté au début du 18ème siècle, au pic de la traite d'esclaves noirs par les nations européennes, l'origine du nom de la rue des Maures fait l'objet de plusieurs théories (archive). imago images/ZUMA Wire

Agence France-Presse Basile Mermoud

La rue prend le nom d'Anton Wilhelm Amo, «premier philosophe et juriste noir connu dans les universités allemandes», rappelle la mairie d'arrondissement de Mitte - le centre de Berlin - qui a décidé de ce changement.

Dès jeudi, des employés ont ajouté la nouvelle plaque et barré l'ancienne. La station du métro Rue des Maures suit le mouvement et change aussi de nom. Sharon Dodua Otoo, écrivaine et militante britannique vivant en Allemagne, a dévoilé l'une des plaques en compagnie de la maire de l'arrondissement, Stefanie Remlinger.

«La rue Anton Wilhelm Amo symbolise la solidarité, la reconnaissance. Elle rend véritablement hommage à la mémoire des Africains qui vivaient en Allemagne au 18ème siècle», a-t-elle déclaré.

«Decolonize Berlin»

Pour le comité «Decolonize Berlin», qui «milite depuis plus de trente ans pour le changement de nom» et organise des festivités dans la rue samedi, tourner la page d'un nom «si problématique pour de nombreuses personnes noires» est un «très grand succès», a résumé l'un de ses représentants, Tahir Della, à l'AFP.

Attesté au début du 18ème siècle, au pic de la traite d'esclaves noirs par les nations européennes, l'origine du nom de la rue des Maures fait l'objet de plusieurs théories: anciens esclaves qui s'y seraient installés, délégation africaine de passage... Mais pour Tahir Della, le terme maure est bien «raciste».

«On part toujours du principe que des actions racistes ne se produisent que si une intention peut être prouvée. Nous pensons que c'est l'effet qui compte», explique ce militant pour qui «il est essentiel d'écouter les personnes touchées par le racisme au lieu de décider à leur place».

Dès août 2020, l'assemblée de l'arrondissement avait décidé du nouveau nom. Mais des résidents avaient contesté ce changement devant la justice. Début juillet, le tribunal administratif avait jugé le changement de nom valide.

Anton Wilhelm Amo

Vendredi, ce dernier a encore repoussé une requête en urgence de l'Initiative citoyenne Pro Mohrenstrasse visant à empêcher le changement de nom. Avec Anton Wilhelm Amo, la rue porte désormais un nom symbole de «la résistance, l'affirmation de soi et le savoir de la diaspora africaine», souligne Decolonize Berlin.

Né dans l'actuel Ghana, réduit en esclavage et envoyé en Europe, Anton Wilhelm Amo a reçu une éducation qui l'a amené jusqu'aux pretigieuses universités de Wittemberg, Halle et Iéna, où il a enseigné la philosophie, devenant une figure des Lumières en Allemagne.