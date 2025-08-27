  1. Clients Privés
Pire que la Suisse Surtaxe douanière : Donald Trump se déchaîne contre les biens indiens !

ATS

27.8.2025 - 06:43

La surtaxe des Etats-Unis sur les produits indiens importés, fixée à 25% depuis le début du mois, est passée mercredi à 50%. Le président américain Donald Trump a pris la mesure afin de sanctionner les achats de pétrole russe par l'Inde.

Donald Trump a pris la mesure afin de sanctionner les achats de pétrole russe par l'Inde.
Donald Trump a pris la mesure afin de sanctionner les achats de pétrole russe par l'Inde.
ats

Keystone-SDA

27.08.2025, 06:43

27.08.2025, 07:15

Le milliardaire, qui a bousculé le commerce mondial depuis son retour à la Maison Blanche, avait annoncé ce taux punitif début août alors qu'il s'agaçait face au refus de Moscou d'accepter un cessez-le-feu en Ukraine. Malgré l'accueil chaleureux qu'il a réservé depuis à Vladimir Poutine en Alaska, il a maintenu cette mesure qui vise à entraver la capacité de Moscou de financer la guerre.

Après la Chine, l'Inde est le principal client de la Russie pour son pétrole, qui représentait en 2024 près de 36% de ses importations en la matière, contre environ 2% avant le début de la guerre en Ukraine en 2022, selon les données du ministère indien du Commerce. Pour New Delhi, ce choix est pragmatique: la production des pays du Golfe allant en priorité vers l'Europe, l'Inde a dû se tourner vers d'autres fournisseurs après le choix du vieux Continent de se passer d'hydrocarbures russes.

Le nouveau taux américain ne concernera cependant pas un certain nombre de produits, ce qui en réduit sensiblement la portée, à l'image par exemple des iPhone, dont la fabrication est de plus en plus souvent réalisée en Inde. Mais ces derniers devraient être touchés par les droits de douane sectoriels, jusqu'à 100%, que le président américain souhaite imposer progressivement sur les semi-conducteurs et les produits électroniques.

Les exportateurs indiens craignent une chute des commandes, des délocalisations et des pertes d'emploi: les Etats-Unis sont le premier partenaire commercial du pays le plus peuplé de la planète, qui y écoulent pour plus de 87 milliards de dollars de marchandises chaque année.

Mardi, l'influente Fédération des organisations indiennes exportatrices (FIEO) a souligné que l'activité des fabricants de textile et du secteur des produits de la mer étaient déjà affectée, appelant les autorités à agir avec les entreprises face à «cette phase de turbulences».

Trump attaque, Berne encaisse. «Le fiasco, ce sont les 39 %» - Berne refuse l'escalade et craint une période difficile

Trump attaque, Berne encaisse«Le fiasco, ce sont les 39 %» - Berne refuse l'escalade et craint une période difficile

Limiter l'impact économique

New Delhi a répété espérer un accord commercial avec Washington. Reste qu'un accord peut être difficile à atteindre, notamment en raison de l'accès au marché agricole et laitier indien, un sujet délicat qui concerne un bloc électoral important pour M. Modi. Les discussions ont débuté dès février et se sont poursuivies depuis, mais l'Inde s'avère être un «négociateur beaucoup plus coriace» que ce qu'il anticipait, a reconnu Donald Trump.

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain a mis en place, en plusieurs vagues, de nouvelles surtaxes sur les produits du monde entier entrant aux Etats-Unis, désormais en moyenne au plus haut niveau depuis le début des années 1910, hormis quelques semaines de 2025, selon l'OMC et du FMI.

Afin de limiter les effets de celles qui visent son pays, le Premier ministre indien Narendra Modi a assuré qu'il allait «alléger le fardeau fiscal du citoyen ordinaire», lors de son discours pour l'anniversaire de l'Indépendance, le 15 août. Renforcer le marché intérieur pourrait s'avérer essentiel pour l'économie indienne, alors que les économistes estiment que, sans accord entre Washington et New Delhi, les droits de douane pourraient faire passer la croissance indienne sous la barre des 6%.

Le Fonds monétaire international (FMI) anticipait fin juillet une croissance de 6,4% de l'économie indienne en 2025. En attendant, New Delhi a entrepris de se rapprocher de Pékin, alors que les relations entre les deux puissances asiatiques s'étaient fortement détériorées depuis un affrontement meurtrier dans l'Himalaya entre des soldats des deux pays en 2020.

Droits de douane. Vingt-cinq pays suspendent leurs envois postaux vers les Etats-Unis

Droits de douaneVingt-cinq pays suspendent leurs envois postaux vers les Etats-Unis

