Intrusion de drones au-dessus de la plus grande base militaire danoise

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

La Russie responsable? Intrusion de drones au-dessus de la plus grande base militaire danoise

ATS

27.9.2025 - 13:21

Des drones non identifiés ont été observés au-dessus de la plus grande base militaire du Danemark vendredi soir, après d'autres survols d'aéroports cette semaine. Le pays nordique laisse entendre que la Russie pourrait être impliquée.

Une installation radar mobile déployée dans la zone militaire danoise d’Amager, à Dragør, au Danemark, le 26 septembre 2025.
Une installation radar mobile déployée dans la zone militaire danoise d’Amager, à Dragør, au Danemark, le 26 septembre 2025.
KEYSTONE

Keystone-SDA

27.09.2025, 13:21

«Je peux confirmer que nous avons eu un incident vers 20h15 qui a duré plusieurs heures. Un ou deux drones ont été observés à l'extérieur et au-dessus de la base aérienne» de Karup, a déclaré l'officier de police Simon Skelsjaer à l'AFP.

«Nous ne les avons pas abattus», a-t-il ajouté, précisant que la police ne pouvait faire de commentaires sur l'origine de ces drones. La police coopère avec l'armée dans le cadre de son enquête, a-t-il encore indiqué.

Escalade des tensions. Le Kremlin juge «dangereuse» l'idée d'abattre des avions russes

Escalade des tensionsLe Kremlin juge «dangereuse» l'idée d'abattre des avions russes

La base de Karup partage ses pistes avec l'aéroport de Midtjylland, qui a été brièvement fermé, sans affecter le trafic car aucun vol commercial n'était prévu, a dit M. Skelsjaer. La Première ministre danoise, Mette Frederiksen, avait affirmé jeudi que le Danemark avait été victime d'attaques hybrides» ces derniers jours, faisant référence à une forme de guerre non conventionnelle.

La Russie responsable?

Les enquêteurs n'ont pas réussi à identifier pour le moment les responsables, mais le ministre danois de la Défense, Troels Lund Poulsen, a déclaré jeudi que ces vols semblaient être «l'oeuvre d'un acteur professionnel».

Mme Frederiksen a elle pointé du doigt la Russie. «Il y a un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, et c'est la Russie», a-t-elle dit. Moscou a rejeté «fermement» jeudi toute implication dans les incidents danois.

Vols de reconnaissance?. Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie

Vols de reconnaissance?Drones suspects: la tension monte entre l'Ukraine et la Hongrie

Son ambassade à Copenhague les a qualifiés de «provocation mise en scène» dans un message publié sur les réseaux sociaux. Le ministre danois de la Justice, Peter Hummelgaard, a estimé en début de semaine que l'objectif de ces attaques était «de semer la peur, de créer des divisions et de nous effrayer».

Les vols de drones ont commencé quelques jours seulement après que le Danemark a annoncé qu'il allait acquérir pour la première fois des armes de précision à longue portée, car la Russie représenterait une menace «pour les années à venir». M. Hummelgaard a déclaré que Copenhague allait également acquérir de nouvelles capacités de détection et de neutralisation de drones.

«Nous devons agir»

Les ministres de la Défense d'une dizaine de pays de l'UE ont convenu vendredi de faire de la mise en place d'un «mur anti-drones» une priorité. Le commissaire européen à la Défense, Andrius Kubilius, a appelé l'Europe à tirer les leçons du conflit en Ukraine et mettre rapidement en place des défenses anti-drones.

«Nous devons agir rapidement», a dit M. Kubilius à l'AFP dans une interview. «Et nous devons agir en tirant toutes les leçons de l'Ukraine et en construisant ce mur anti-drones ensemble avec l'Ukraine». Copenhague accueillera mercredi et jeudi un sommet européen réunissant les chefs de gouvernement.

«Course à l'armement». Berlin va investir 35 milliards d'euros dans la défense spatiale

«Course à l'armement»Berlin va investir 35 milliards d'euros dans la défense spatiale

Vendredi, la capitale danoise a annoncé avoir accepté l'offre de la Suède de fournir sa technologie anti-drones afin de garantir le bon déroulement de la réunion.

Les plus lus

Plus de 6000 personnes défilent en solidarité avec Gaza
Le magnat des mines qui ne veut plus être un «énorme pollueur»
Intrusion de drones au-dessus de la plus grande base militaire danoise
A Bombay, le plus grand bidonville d'Asie est à vendre
Trump ordonne la déclassification de tous les documents sur l’aviatrice Amelia Earhart
Autriche: elle se fait passer pour une victime et récolte 37’000 euros sur «GoFundMe»