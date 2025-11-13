Survols de drones : la Belgique craint d'être la cible privilégiée de Poutine

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Une première injection» Survols de drones : la Belgique craint d'être la cible privilégiée de Poutine

ATS

13.11.2025 - 07:52

Signalés aux abords de bases militaires, d'aéroports ou même d'une centrale nucléaire, les vols de drones suspects mettent à rude épreuve les autorités en Belgique. Ils alimentent les craintes que ce pays de l'UE puisse devenir une cible de la Russie.

Depuis quelques temps, Vladimir Poutine envoie régulièrement des drones survoler la Belgique.
Depuis quelques temps, Vladimir Poutine envoie régulièrement des drones survoler la Belgique.
ats

Keystone-SDA

13.11.2025, 07:52

13.11.2025, 08:47

Ces survols non expliqués se sont multipliés depuis un premier signalement au début octobre au-dessus du camp militaire d'Elsenborn, non loin de la frontière allemande, dans la foulée d'incidents similaires en Allemagne et au Danemark notamment.

L'inquiétude en Belgique est montée d'un cran quand des survols nocturnes ont perturbé plusieurs soirs d'affilée le trafic aérien, allant jusqu'à causer des annulations de vols par dizaines les 4 et 5 novembre à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, le premier du pays.

Mercredi, le parquet fédéral a indiqué enquêter sur 17 incidents à travers la Belgique, possiblement liés à une volonté d'ingérence, d'espionnage ou de déstabilisation.

Une action coordonnée

Parmi ces multiples incidents, avec des engins de tailles diverses, «il est encore souvent difficile de distinguer s'il s'agit d'un pilote de drone local qui enfreint les règles ou d'une tentative de déstabilisation par un acteur étatique», a fait valoir le parquet.

De son côté le gouvernement belge a évoqué une action coordonnée «manifestement de source étatique», en refusant de pointer du doigt officiellement la Russie, vers laquelle tous les esprits s'orientent.

Depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, l'Europe accuse Moscou de se livrer à une «guerre hybride» de plus en plus intense, faite de sabotages, de cyberattaques et d'ingérence se situant dans une zone grise où tout peut être nié.

Outre ceux de nombreuses institutions de l'Union européenne, la Belgique héberge le siège de l'OTAN et il existe encore d'autres raisons pour lesquelles le pays pourrait être dans le collimateur en ce moment.

Depuis la rentrée de septembre, l'UE débat en effet de l'octroi d'un nouveau prêt de 140 milliards d'euros à l'Ukraine en ayant recours aux avoirs gelés de la banque centrale russe, dont une très grande partie se situe dans l'établissement financier Euroclear à Bruxelles.

Drones. Trafic aérien interrompu à l'aéroport de Bruxelles

DronesTrafic aérien interrompu à l'aéroport de Bruxelles

«Ne touchez pas aux avoirs!»

Même avant l'apparition des drones, le premier ministre belge Bart De Wever avait averti qu'une telle mobilisation des avoirs d'Euroclear pourrait attirer la colère de la Russie contre son pays.

Après les survols répétés de sites belges sensibles, le ministre allemand de la défense Boris Pistorius a établi un lien direct avec cette question des avoirs russes hébergés en Belgique.

Le message derrière ces activités de drones est: «Ne songez même pas à toucher aux avoirs! [...] Il n'y a pas d'autre manière de l'interpréter», a dit M. Pistorius. «Nous sommes tous conscients de cela et les Belges le sont aussi», a-t-il ajouté.

Selon les experts, utiliser des drones est un moyen peu coûteux et efficace de déstabiliser un ennemi. «Ces survols ciblés ont presque toujours pour but de déstabiliser la population et, par conséquent, le pays tout entier. Ils servent également à observer le niveau de préparation et d'équipement de l'adversaire», explique Manuel Atug, expert d'un groupe de travail allemand sur les infrastructures stratégiques.

Belgique. Drones à nouveau repérés au-dessus d'une base aérienne

BelgiqueDrones à nouveau repérés au-dessus d'une base aérienne

Achats d'armes

«De cette manière, des dommages économiques peuvent effectivement être causés, par exemple, en perturbant le trafic aérien», poursuit cet analyste indépendant.

Maxime Prévot, ministre belge des affaires étrangères, a déploré le 7 novembre des conséquences potentiellement «dramatiques» pour l'économie si les fermetures d'aéroports par mesure de précaution devaient se répéter.

Pour muscler sa réponse, le gouvernement belge a reçu un soutien logistique des armées allemande, française et britannique depuis une semaine.

Le ministre belge de la défense Theo Francken a aussi fait valider le déblocage d'urgence de 50 millions d'euros pour des achats d'armes et de divers moyens de défense antiaérienne, «une première injection» dans le cadre d'un vaste «plan anti-drones» estimé à un demi-milliard d'euros, selon son cabinet.

L'UE de son côté veut se doter d'un réseau de détection et d'interception de drones, mais qui concernera en priorité les pays du flanc oriental frontaliers de la Russie et prendra des années à être mis en place.

Allemagne. L'aéroport de Brême fermé après un survol de drone

AllemagneL'aéroport de Brême fermé après un survol de drone

Le vrai visage de Vladimir Poutine – 3 anecdotes troublantes

Le vrai visage de Vladimir Poutine – 3 anecdotes troublantes

Vladimir Poutine. Ancien espion, président à poigne, stratège sans scrupules… Mais derrière le masque, quelques épisodes méconnus valent le détour.

28.05.2025

Les plus lus

Le prince George éclipse Kate, qui se prend de sévères critiques
Même sans sortir les armes, la Russie peut «plonger la Suisse dans le noir»
Des mots qui sonnent presque comme une déclaration de guerre avant Levi !
L'ancien prince Andrew pourrait encore être rebaptisé
Le test de culture générale de Miss France? Pas si facile!
Survols de drones : la Belgique craint d'être la cible privilégiée de Poutine