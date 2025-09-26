La France est prête à «contribuer à la sécurité de l'espace aérien danois» après plusieurs survols de drones au-dessus d'aéroports civils et militaire au Danemark cette semaine, a indiqué le président Emmanuel Macron jeudi.

«La France est prête à apporter son appui au Danemark pour évaluer la situation et contribuer à la sécurité de l'espace aérien danois», a déclaré Emmanuel Macron. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Je viens de m'entretenir avec la Première ministre danoise, Mette Frederiksen. Je lui ai fait part de la pleine solidarité de la France avec le Danemark après la répétition d'intrusions de drones non identifiés affectant le fonctionnement de l'aéroport de Copenhague», a écrit le président français sur X.

«La France est prête à apporter son appui au Danemark pour évaluer la situation et contribuer à la sécurité de l'espace aérien danois», a ajouté le chef de l'Etat.

Des drones ont été repérés dans la nuit de mercredi à jeudi au-dessus des aéroports d'Aalborg, d'Esbjerg, de Sonderborg et de la base aérienne militaire de Skrydstrup.

Lundi soir déjà, des drones à l'origine non identifiée avaient survolé l'aéroport de Copenhague, bloquant le trafic pendant plusieurs heures.

Des «attaques hybrides» qui pourraient «se multiplier», a affirmé Mette Frederiksen, estimant qu'"il existe principalement un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, à savoir la Russie».

La Russie a «fermement» démenti être impliquée dans ces survols, son ambassade à Copenhague dénonçant une «provocation orchestrée».