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Trump furieux Non à la salle de bal, oui au bunker : un juge tranche sur les chantiers de la Maison Blanche

ATS

16.4.2026 - 22:12

Un juge fédéral américain a prolongé jeudi la suspension de la construction de la salle de bal voulue par Donald Trump. En revanche, il a donné son feu vert pour la poursuite des travaux d'un projet de bunker souterrain à la Maison Blanche.

En octobre, le président républicain avait fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour y construire une salle de bal censée pouvoir accueillir jusqu'à 1000 personnes (archives).
En octobre, le président républicain avait fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour y construire une salle de bal censée pouvoir accueillir jusqu'à 1000 personnes (archives).
AFP

Keystone-SDA

16.04.2026, 22:12

«Les travaux souterrains peuvent se poursuivre, y compris la construction de toute excavation top secrète, de bunkers, d'abris antibombes, de cloisons de protection, d'installations militaires et d'établissements hospitaliers et médicaux», a énuméré le juge Richard Leon dans sa décision.

«C'est une parodie de notre système judiciaire!»

President Donald Trump smiles before speaking at the Republican Members Issues Conference, Monday, March 9, 2026, at Trump National Doral Miami in Doral, Fla. (AP Photo/Mark Schiefelbein)

Donald Trump

Président des Etats-Unis

Il a toutefois précisé que le projet de construction d'un bunker pouvait se poursuivre dans le cadre de la sécurité nationale à condition qu'il ne «détermine pas définitivement la taille et l'ampleur de la salle de bal en surface». Invoquer «la sécurité nationale ne donne pas carte blanche pour mener des activités qui seraient autrement illégales», a-t-il ajouté.

«Sécurité militaire absolue»

Donald Trump a dénoncé cette décision sur Truth Social qualifiant le juge de «hautement politique» et «hors de contrôle». «C'est une parodie de notre système judiciaire!» a-t-il écrit. «La salle de bal est très importante pour notre sécurité nationale, et aucun juge ne peut avoir le droit de mettre un terme à ce projet historique et d'une nécessité militaire absolue».

Selon lui, bloquer la construction de la salle de bal «signifie qu'aucun futur président, vivant à la Maison Blanche sans la salle de bal, ne sera en sécurité lors d'événements, de futures cérémonies d'investiture ou encore de sommets internationaux».

En octobre, le président républicain avait fait détruire au bulldozer une aile entière de la Maison Blanche pour y construire cette salle de bal censée pouvoir accueillir jusqu'à 1000 personnes, pour des réceptions diverses et des dîners en l'honneur de dignitaires étrangers.

«Loin du bal». «Il a TORT !» - Un juge bloque sa dernière folie, Donald Trump fulmine

«Loin du bal»«Il a TORT !» - Un juge bloque sa dernière folie, Donald Trump fulmine

En décembre, la National Trust for Historic Preservation (NTHP) avait saisi la justice, accusant l'administration Trump de ne pas avoir respecté les exigences légales en matière d'enquête publique, ni obtenu l'autorisation du Congrès pour ce projet, dont le budget, financé par des dons privés, a doublé, passant de 200 millions à 400 millions de dollars.

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