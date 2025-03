Les secours sont à pied d'oeuvre. ATS

Les organisations d'entraides suisses ont débloqué plusieurs centaines de milliers de francs pour venir en aide à la Birmanie, touchée par un puissant séisme. Swissaid a débloqué 500'000 francs et Helvetas 100'000.

Keystone-SDA ATS

L'enveloppe de 500'000 francs «doit permettre de procurer des produits de première nécessité à une population affaiblie et en état de choc, comme des tentes, des kits de cuisine, des couvertures, ainsi que d'autres produits non alimentaires», écrit Swissaid dans un communiqué samedi. L'organisation est présente depuis plus de trente ans dans la région.

Helvetas indique dans un communiqué avoir immédiatement débloqué 100'000 francs pour la population birmane. L'organisation est «sur place et fournit une première aide d'urgence avec des denrées alimentaires et d'autres biens de première nécessité», écrit-elle. Les équipes se trouvent dans la région la plus touchée par le tremblement de terre, est-il encore précisé.

La Suisse a offert son aide pour les secours d'urgence, couvrant les besoins en eau, santé, abris et évaluation des dégâts, a également indiqué le Département fédéral des affaires étrangères samedi sur X.

Le séisme qui a frappé la Birmanie vendredi a fait plus de 1000 morts et 2389 blessés. Le tremblement de terre a également endeuillé la Thaïlande, où les secousses ont aussi été ressenties. Les secours multiplient les efforts pour rechercher des survivants.