Swisscom dans le rouge au premier trimestre

L'opérateur historique de télécommunications Swisscom s'est maintenu sur une pente descendante au premier trimestre 2026. Actif également en Italie au travers de ses filiales Fastweb et Vodafone Italia – fusionnées depuis début janvier – le groupe a perdu des plumes tant au Nord qu'au Sud des Alpes.

A la clôture de la Bourse suisse, la nominative Swisscom a cédé 0,30% à 669,00 francs, dans un SMI en recul de 1,11% (image d’illustration). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le chiffre d'affaires total s'est affaissé de 4,1% à 3,61 milliards et le bénéfice net de près de 10% à 332 millions, plombé par un amortissement sur des dérivés financiers à hauteur de 28 millions. L'excédent brut d'exploitation hors frais de leasing s'est marginalement apprécié de 0,8% à 1,29 milliard.

Les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 3,68 milliards, un Ebitdaal de 1,26 milliard et un bénéfice net de 342 millions.

Repli généralisé

Sur son marché indigène, le géant bleu a assisté à une érosion de 25 millions de francs ou de 1,3% de ses revenus, à 1,94 milliard. La contraction a concerné tant les services de télécommunications que les services informatiques pour clients commerciaux, indique le rapport d'étape publié jeudi.

Des mesures d'économies ont permis d'amortir l'impact sur la rentabilité opérationnelle, l'excédent brut d'exploitation hors charges de location-vente Ebitdaal n'ayant reculé que de 0,6% à 861 millions. Swisscom a procédé à des réductions d'effectifs. En Suisse, le nombre de salariés a diminué de 239 depuis fin décembre 2025, pour atteindre 15'091 équivalents temps plein.

Dans le Belpaese, les recettes ont chu de 4,5% à 1,74 milliard d'euros, du fait là aussi d'un tassement dans les services de communications comme dans les services informatiques pour clients commerciaux. Des effets de synergies à hauteur de 77 millions – sur un total de 300 millions visés sur l'ensemble de l'année – ont toutefois permis de rehausser l'Ebitdaal de 7,4% à 460 millions.

Swisscom confirme au passage viser des recettes de 14,7 à 14,9 milliards de francs sur l'année en cours. L'Ebitda hors charges de leasing devrait atteindre entre 5,0 et 5,1 milliards.

Alors que des investissements de 3,0 à 3,1 milliards de francs sont prévus, le flux de trésorerie généré par les opérations est attendu à environ 2,0 milliards. Pour autant que ces objectifs soient atteints, le géant bleu promet un dividende de 26 à 27 francs par action.

Pour l'ensemble de 2026, les économies devraient atteindre un peu plus de 50 millions de francs, comme l'a indiqué le directeur général Christoph Aeschlimann, lors d'une conférence téléphonique.

Effet de surprise relatif

Saluant de bonnes surprises sur le front des mesures d'économies et des synergies en Italie, les analystes se montrent plus sceptiques au moment d'aborder les perspectives. Chez UBS, Polo Tang et Dhruva Kusa Shah évoquent un risque de voir le concurrent Sunrise s'émanciper du réseau câblé de Swisscom et de reprendre en main ses ventes en gris.

Christian Bader, pour Vontobel, calcule que le rendement du dividende, par ailleurs insuffisant pour justifier la valorisation actuelle du titre, ne permettra qu'un amoindrissement limité du niveau d'endettement. Le flux de trésorerie risque en outre de continuer à souffrir de l'érosion persistantes des recettes en Suisse.

A la clôture de la Bourse suisse, la nominative Swisscom a cédé 0,30% à 669,00 francs, dans un SMI en recul de 1,11%.