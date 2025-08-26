  1. Clients Privés
Risques majeurs Perte de poids: Swissmedic met en garde contre les produits trompeurs

ATS

26.8.2025 - 10:50

Swissmedic met en garde contre la multiplication des offres de produits falsifiés, trompeurs ou non autorisés destinés à la perte de poids. Leur utilisation comporte en effet des risques majeurs pour la santé.

Le logo de Swissmedic est utilisé de manière frauduleuse sur certains produits.
Ces préparations peuvent contenir des substances non testées, non déclarées ou nocives, être de qualité insuffisante ou mal dosées.

En plus des injonctions amaigrissantes illégales, il existe des «préparations amaigrissantes» proposées comme compléments alimentaires. Mais attention, ces offres utilisent des noms trompeurs, exploitent le logo Swissmedic de manière abusive, voire apposent des labels de qualité factices sur l'emballage dans le but de tromper les consommateurs, prévient mardi Swissmedic dans un communiqué.

Les agonistes du récepteur GLP-1, soit les principes actifs destinés à réguler la glycémie et à faire perdre du poids, sont très présents actuellement sur les réseaux sociaux.

Outre l'utilisation abusive de labels ou de logos d'autorités de contrôle, des produits sont souvent présentés comme «naturels» alors qu'ils contiennent en réalité des substances pharmacologiquement actives. Or utiliser des produits contenant des principes actifs non déclarés, c'est s'exposer à un traitement médicamenteux sans suivi et, donc, à de graves complications.

Contrôle médical

Les fournisseurs illégaux, qui se spécialisaient auparavant dans les produits dopants et les préparations anti-âge, vendent désormais également des analogues du GLP-1 comme le sémaglutide, généralement pur, sous forme de poudre ou de solution. Des influenceurs font la promotion de ces solutions. Les principes actifs proviennent souvent d'Asie et ne sont soumis à aucun contrôle pharmaceutique. Il n'y a donc aucune garantie de qualité, d'efficacité et de sécurité.

Les agonistes de récepteur GLP-1 sont soumis à prescription médicale et ne doivent être utilisés que sous contrôle médical. De manière plus générale, Swissmedic déconseille fortement l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux provenant de sources inconnues sur internet et sur les réseaux sociaux.

