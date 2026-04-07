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Frappe nocturne Synagogue endommagée à Téhéran: regrets d'Israël

ATS

7.4.2026 - 21:59

L'armée israélienne a exprimé mardi des regrets pour les dégâts causés à une synagogue de Téhéran par une frappe nocturne. Celle-ci visait selon elle «un haut commandant militaire» iranien.

Les États-Unis et Israël mènent régulièrement des frappes militaires à Téhéran.
Les États-Unis et Israël mènent régulièrement des frappes militaires à Téhéran.
Vahid Salemi/AP/dpa

Keystone-SDA

07.04.2026, 21:59

«La nuit dernière (mardi), Tsahal a frappé un haut commandant au sein de 'Khatam al-Anbiya'», le commandement des forces armées iraniennes, a déclaré un porte-parole militaire israélien en réponse à une question de l'AFP.

«Les résultats de cette frappe sont en cours d'examen», a indiqué le porte-parole, assurant que des mesures avaient «été prises pour réduire les risques pour les civils», citant «l'emploi de munitions de précision et une surveillance aérienne».

L'armée israélienne «regrette les dommages collatéraux causés à la synagogue et souligne que la frappe visait une cible militaire importante au sein des forces armées du régime, et non un lieu de culte», a-t-il ajouté.

Mardi matin, l'agence Mehr et le quotidien Shargh avaient rapporté que la synagogue Rafi Niya, proche de la place de Palestine, dans le centre de Téhéran, avait été «entièrement détruite» à la suite de bombardements sur la capitale iranienne.

Le judaïsme est l'une des religions minoritaires reconnues en Iran, pays qui compte une petite communauté juive, estimée à plusieurs milliers de personnes, contre environ 100'000 à l'avènement de la République islamique en 1979.

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