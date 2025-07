Au moins 12 personnes ont été tuées jeudi et plus de 100 autres blessées dans une série d'explosions survenues dans un entrepôt d'armes dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH).

Un immense panache de fumée blanche était visible au loin, selon les images de l'AFP, qui montrent également plusieurs enfants parmi les blessés (archives). sda

«Plusieurs explosions au sein d'un entrepôt d'armes et de munitions appartenant au Parti islamique du Turkestan (TIP) ont fait au moins 12 morts et plus de 100 blessés à Maaret Misrine, dans le nord de la province d'Idleb», a précisé l'ONG.

Le TIP est un groupuscule jihadiste actif dans la région d'Idleb, composé de combattants ouïghours ayant rejoint la Syrie pendant la guerre civile pour combattre l'ancien président Bachar al-Assad.

Une femme et un enfant figurent parmi les morts, selon l'OSDH, basée au Royaume-Uni mais disposant d'un vaste réseau de sources en Syrie.

Un immense panache de fumée blanche était visible au loin, selon les images de l'AFP, qui montrent également plusieurs enfants parmi les blessés.

Plus tôt, le ministère syrien de la Santé, cité par l'agence officielle Sana, avait fait état d'un bilan provisoire de quatre morts et 116 blessés, sans préciser si l'explosion était d'origine accidentelle ou due à une frappe aérienne.