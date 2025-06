Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a dénoncé vendredi un système «militarisé» de distribution d'aide humanitaire dans la bande de Gaza qui «tue des gens». De son côté, Médecins sans frontières a fustigé des «massacres à la chaîne» par Israël de civils palestiniens affamés.

Le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, écoute une question après avoir fait une déclaration sur la situation à Gaza, au siège de l’ONU, le vendredi 27 juin 2025. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La Défense civile dans le territoire palestinien venait d'annoncer la mort de 62 personnes dans des frappes et tirs de l'armée israélienne. Parmi elles, dix attendaient une assistance humanitaire près d'un centre de distribution de la Fondation humanitaire de Gaza (GHF), organisation opaque soutenue par Israël et les Etats-Unis.

Jeudi fut déjà une journée particulièrement meurtrière avec 65 Palestiniens qui avaient perdu la vie par des tirs israéliens, selon les secours, dont sept venus chercher de l'assistance dans un centre de la GHF.

«Condamnation à mort»

«Les gens sont tués simplement en essayant de nourrir leurs familles et eux-mêmes. Aller chercher de la nourriture ne doit jamais être une condamnation à mort», a tonné devant la presse à New York le secrétaire général de l'ONU, sans citer la GHF.

«Toute opération qui canalise des civils désespérés dans des zones militarisées est intrinsèquement dangereuse. Ca tue des gens», a-t-il dénoncé, soulignant d'autre part la «crise humanitaire aux proportions terrifiantes» provoquée par les opérations militaires israéliennes en représailles à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Présent à Gaza, MSF avait réclamé plus tôt le démantèlement de la GHF, l'accusant d'être «un simulacre de distribution alimentaire qui produit des massacres à la chaîne».

«Mensonges malveillants»

Israël a partiellement assoupli fin mai un blocus total imposé au territoire palestinien début mars, qui a entraîné de très graves pénuries de nourriture, médicaments et autres biens de première nécessité.

Un mécanisme de distribution d'aide piloté par la GHF et soutenu par Israël et Washington a été mis en place, mais ses opérations donnent lieu à des scènes chaotiques et meurtrières.

Dans un communiqué, Benjamin Netanyahu a rejeté des «mensonges malveillants» du journal de gauche Haaretz, selon lequel des soldats auraient reçu ordre de tirer sur des civils désarmés attendant de recevoir cette aide humanitaire.

Le Premier ministre israélien a rejeté tout aussi «catégoriquement les accusations odieuses de meurtre rituel» publiées dans le même journal. Le «meurtre rituel» est une calomnie antisémite remontant au moins au Moyen-Age selon laquelle les juifs assassineraient des enfants non juifs pour les besoins de leur culte.

Dans l'attente d'aide

Sur les 62 personnes tuées vendredi, dix «attendaient de l'aide humanitaire» dans trois endroits différents du territoire palestinien, d'après un porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal.

Interrogée par l'AFP, l'armée a dit qu'elle examinait les informations de la Défense civile mais a nié catégoriquement que ses soldats aient ouvert le feu sur des personnes attendant de l'aide dans le centre de la bande de Gaza, où M. Bassal a fait état d'un mort.

Six autres ont perdu la vie dans le sud en tentant de gagner un site de distribution de colis-repas de la GHF, et trois en attendant de l'aide au sud-ouest de Gaza-ville (nord), toujours selon la Défense civile.

Des centaines de morts

Selon le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas pour Gaza, près de 550 personnes ont été tuées et plus de 4000 blessées dans des queues immenses se formant en vue d'atteindre divers centres de distribution d'aide humanitaire depuis que la GHF y a commencé ses opérations fin mai. Cette dernière nie que des tirs meurtriers surviennent à proximité immédiate de ses points de distribution.

Sur le terrain, les combats continuent de faire rage entre l'armée israélienne et les groupes armés palestiniens. D'eux d'entre eux, les Brigades al-Qassam, branche armée du mouvement islamiste Hamas, et les Brigades al-Quds, branche armée du Jihad islamique, allié au Hamas, ont revendiqué des tirs contre des soldats israéliens.

Israël poursuit ses opérations à Gaza dans le cadre d'une offensive visant selon lui à anéantir le Hamas, en représailles à l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien le 7 octobre 2023.

Le 7-Octobre a entraîné côté israélien la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. L'opération de représailles israéliennes a entraîné la mort de 56'331 Palestiniens, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé du Hamas pour Gaza, jugées fiables par l'ONU.