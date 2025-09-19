L'Iran dénonce l'attitude «illégale», selon elle, des Européens qui veulent relancer le mécanisme de sanctions sur le nucléaire iranien. Cette approche pousserait «le niveau d'imprévisibilité à son plus haut» dans la région, a dit vendredi à Genève un vice-ministre.

L'Iran de l'ayatollah Ali Khamenei avertit les Européens des effets s'ils relancent des sanctions contre ce pays (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer vendredi à New York sur l'opportunité de réimposer des sanctions contre l'Iran, en vertu d'un processus déclenché par Paris, Londres et Berlin. Les trois acteurs européens estiment que le récent accord entre Téhéran et l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) n'est pas suffisant.

«La seule personne qui peut le dire est Rafael Grossi», le directeur de cette entité onusienne, a affirmé aux correspondants accrédités à l'ONU à Genève (ACANU) le vice-ministre iranien des Affaires étrangères Saeed Khatibzadeh. Les sites iraniens étaient contrôlés par l'AIEA jusqu'aux attaques israéliennes et américaines en juin dernier, y compris les 400 kg d'uranium enrichis à 60% que les Occidentaux mentionnent, a-t-il rappelé.

Il a lui-même rencontré informellement l'émissaire américain Steve Witkoff quelques jours avant les frappes. Son chef, le ministre Abbas Araghchi qui a estimé jeudi soir qu'une proposition «équitable» avait été faite aux Européens pour éviter le rétablissement des sanctions, «était en contact quotidien» avec celui-ci, y compris pendant les tensions, selon lui. Désormais, le dialogue est indirect, ajoute-t-il sans donner davantage d'indications.

Attitude «politiquement biaisée»

L'attitude des Européens «est politiquement biaisée», «illégale», «illégitime» et «fausse», a insisté le vice-ministre. La Russie et la Chine ont envoyé récemment une lettre au secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres dans laquelle elles contestent la légalité des mesures de «snapback» demandées par les trois pays européens.

L'UE avait promis des compensations à Téhéran après le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien durant le premier mandat du président Donald Trump, a également affirmé le vice-ministre. «Aucun de ces engagements n'a été appliqué», déplore aussi Saeed Khatibzadeh.

«La fenêtre diplomatique est ouverte», dépendant des trois pays européens, et «toutes les options sont sur la table» ajoute-t-il. Si les Européens choisissent la voie des sanctions, ils mettront «le niveau d'imprévisibilité au plus haut possible», avertit-il également. Accusant les Européens d'instrumentaliser la situation pour aboutir à une détérioration, il rétorque que celles-ci ne fonctionnent pas.