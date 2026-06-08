  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Guerre cognitive» Taïwan juge «provocatrice» l'opération maritime de Pékin

ATS

8.6.2026 - 08:28

Taïwan a jugé lundi «provocatrice» l'opération maritime menée par la Chine dans les eaux situés à l'est de l'île. Le gouvernement estime qu'il s'agit d'un «expansionnisme déguisé».

Les garde-côtes taïwanais ont déployé sept navires de patrouille pour participer à la surveillance des bateaux chinois (archives).
Les garde-côtes taïwanais ont déployé sept navires de patrouille pour participer à la surveillance des bateaux chinois (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.06.2026, 08:28

Des navires chinois sont engagés dans une «opération d'application de la loi», selon les médias d'Etat chinois, en réponse aux discussions récentes entre le Japon et les Philippines sur leurs frontières maritimes.

Tokyo et Manille ont annoncé la semaine dernière le lancement de pourparlers formels «pour délimiter la frontière maritime» de leurs zones économiques exclusives et du plateau continental, dans les eaux à l'est de Taïwan. Pékin considère cette île comme partie intégrante de son territoire et a qualifié ces discussions d'"illégales».

«Ce n'est rien d'autre qu'un expansionnisme déguisé qui menace la paix et la stabilité régionales», a déclaré Joseph Wu, chef du Conseil de la sécurité nationale de Taïwan, sur X. Le ministre taïwanais de la défense, Welligton Koo, a qualifié les opérations chinoises de «provocatrices».

Il y voit une «opération de guerre cognitive» visant à faire valoir que les eaux au large de la côte est de Taïwan relevaient de «la juridiction d'application» de la Chine, a-t-il exposé à la presse lundi.

Les garde-côtes taïwanais ont déployé sept navires de patrouille pour participer à la surveillance des bateaux chinois. Ils ont ensuite déclaré dimanche avoir «expulsé» quatre bâtiments chinois des eaux situées à la pointe sud de l'île. Les navires se sont depuis déplacés plus à l'est, ont indiqué lundi les garde-côtes taïwanais.

Les plus lus

Trump confronté à une opposition républicaine croissante
«J’ai réalisé en voyant mon père lever les bras, ça m'a frappé»
La Maison Blanche dissimule-t-elle le réel état de santé de Trump ?
Berne :  La venue de l’eurodéputée Rima Hassan continue de faire polémique
Malte risque d'«imploser» dans sa jungle de béton galopante
La réunion de Charlots au Chaplin's World n'a pas atteint son objectif