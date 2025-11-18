  1. Clients Privés
Journalistes visées «Tais-toi la truie» - Donald Trump pète les plombs !

ATS

19.11.2025 - 00:54

«Tais-toi la truie!» à l'une, «vous êtes une personne horrible» à l'autre: Donald Trump s'en est pris violemment à deux journalistes à quelques jours d'écart. Il a menacé mardi d'interdire de diffusion la chaîne ABC News à cause de questions qui l'ont rendu furieux.

Trump choque après une réponse insultante à une journaliste.

Trump choque après une réponse insultante à une journaliste.

Lors d’un échange avec la presse, Donald Trump a répondu par une insulte à une journaliste qui l’interrogeait sur les dossiers Epstein.

19.11.2025

Keystone-SDA

19.11.2025, 00:54

19.11.2025, 09:38

A bord de l'avion présidentiel Air Force One vendredi dernier, Donald Trump a été interrogé sur l'affaire Epstein, dans laquelle son gouvernement se trouve empêtré depuis plusieurs mois.

Il a alors répondu, passablement agacé, ne rien savoir des crimes sexuels du financier qu'il avait côtoyé de nombreuses années. Et lorsque la journaliste Catherine Lucey, de l'agence de presse américaine Bloomberg, tente de poser une question sur son refus de publier les documents d'enquête, le président américain l'interrompt, se penche vers elle, la pointe du doigt et lui lance: «Tais-toi. Tais-toi la truie!»

L'incident a été relayé mardi par les médias américains. Mardi, il s'en est pris cette fois-ci à Mary Bruce, d'ABC News. «Vous êtes une personne horrible», a asséné Donald Trump, qualifiant sa chaîne de «fake news».

La journaliste venait de lui poser des questions sur les affaires de la famille Trump en Arabie saoudite et sur le scandale Jeffrey Epstein, au moment où le président américain recevait dans le Bureau ovale le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane.

«Est-ce approprié, Monsieur le président, que votre famille fasse des affaires en Arabie saoudite pendant que vous êtes président? Est-ce un conflit d'intérêts?», a commencé la journaliste.

Le promoteur saoudien Dar Global a annoncé lundi un nouveau partenariat aux Maldives avec la Trump Organization. Le conglomérat est dirigé depuis 2016 par Donald Junior et Eric Trump, deux des fils du président américain, qui est resté actionnaire à travers un trust.

Affaire Epstein. Les députés votent la publication de documents

Affaire EpsteinLes députés votent la publication de documents

«Terrible journaliste»

«Et Votre Altesse royale, les renseignements américains ont conclu que vous avez orchestré le meurtre brutal d'un journaliste, les familles des victimes du 11-Septembre sont furieuses que vous soyez ici dans le Bureau ovale. Pourquoi les Américains devraient-ils vous faire confiance?», a ajouté Mary Bruce.

La responsabilité de «MBS» avait été pointée du doigt par les services de renseignement américains dans l'assassinat en 2018 du journaliste du Washington Post Jamal Khashoggi, tandis que les attentats du 11 septembre 2001 avaient été orchestrés par Oussama Ben Laden, lui-même saoudien.

Le président américain a nié tout conflit d'intérêts. «Je n'ai rien à voir avec les affaires de ma famille. J'ai quitté cela», a-t-il assuré, avant de défendre son invité au sujet de Jamal Khashoggi, disant que le prince «n'était au courant de rien». «Vous n'avez pas besoin de mettre notre invité dans l'embarras en lui posant une telle question», a-t-il ajouté.

La journaliste d'ABC News n'a toutefois pas été désarçonnée par l'échange. Elle est revenue à la charge quelques minutes plus tard, cette fois-ci sur le dossier Epstein.

«Vous savez, ce n'est pas la question qui me dérange. C'est votre attitude. Je pense que vous êtes une terrible journaliste», a rétorqué M. Trump, furibond. «Je vais vous dire quelque chose. Je pense que la licence (de diffusion) devrait être retirée à ABC, parce que vos infos sont tellement fausses et erronées», a-t-il repris.

Il a exhorté le patron du régulateur américain de l'audiovisuel (FCC), qui a déjà par le passé menacé ABC de sanctions, à «regarder ça». Avant d'asséner à la journaliste: «Plus de questions de votre part».

Archive sur l’affaire Epstein

Le Congrès américain ouvre un nouveau chapitre dans l'affaire Epstein

Le Congrès américain ouvre un nouveau chapitre dans l'affaire Epstein

La Chambre des représentants américaine vote mardi sur un texte visant à forcer l’administration Trump à plus de transparence dans l’affaire Epstein. Ce vote défie le président républicain, qui a tenté de l’empêcher avant de renoncer.

18.11.2025

