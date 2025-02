Les autorités de Taïwan ont annoncé mercredi avoir déployé des forces au large de l'île en raison de manoeuvres avec des tirs à munitions réelles lancées par la Chine qui en revendique la souveraineté.

Taïwan a déployé des forces au large de l'île en raison de manoeuvres chinoises dans la région de Kaohsiung et Pingtung (Archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Pékin a déployé 32 aéronefs autour de Taïwan et annoncé des «exercices de tir réel» dans une zone à quelque 74 kilomètres du sud de l'île, ce qui a conduit les autorités taïwanaises à faire appel à des forces aériennes, terrestres et navales pour «surveiller, alerter et réagir de manière appropriée», selon un communiqué du ministère de la Défense de l'île.

L'armée chinoise «viole de façon flagrante les normes internationales en désignant de manière unilatérale une zone de manoeuvres à 40 milles nautiques (74 km, ndlr) de la côte de Kaohsiung et Pingtung, affirmant conduire des exercices de tir réel», et ce «sans avertissement préalable», a affirmé Taipei.

Sécurité des vols internationaux

«Cette mesure a non seulement provoqué un (risque) élevé pour la sécurité des vols internationaux et des navires en mer, mais constitue aussi une provocation flagrante en ce qui concerne la sécurité et la stabilité régionales».

Le ministère des Affaires étrangères chinois s'est refusé à tout commentaire sur Taïwan mercredi, indiquant que la Chine avait mis en place une zone d'exercice pour «l'entraînement au tir».

«Il ne s'agit pas d'une question relative aux affaires étrangères», a déclaré le porte-parole Lin Jian aux journalistes. Le ministère chinois de la Défense n'a pas répondu immédiatement aux sollicitations de l'AFP.

Au large du Vietnam et de l'Australie

Le ministère taïwanais de la Défense a relevé que les dernières manoeuvres chinoises survenaient après que Pékin a organisé des exercices similaires au large du Vietnam et de l'Australie. Ces exercices sont la «preuve que la Chine est la seule et la plus grande menace pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan et dans la région Indo-Pacifique», a-t-il ajouté.

Ces manoeuvres surviennent également après que des garde-côtes taïwanais ont intercepté mardi un navire à l'équipage chinois, soupçonné d'avoir sectionné un câble sous-marin de télécommunications au large de l'île.

La Chine a multiplié ces dernières années les déploiements de chasseurs et de navires de guerre autour de Taïwan, qu'elle revendique comme une partie de son territoire. Pékin n'a pas exclu de recourir à la force pour en prendre le contrôle.

Crainte d'une prise de contrôle

Taïwan craint que la Chine ne coupe ses infrastructures de télécommunications dans le cadre d'une tentative de prise de contrôle ou de blocus de l'île.

Taïwan est un sujet de tensions aiguës entre la Chine et les États-Unis, qui sont le principal bailleur de fonds de l'île et son principal fournisseur d'armes.