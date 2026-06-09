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Carnet noir Talay Riley, auteur pour Dua Lipa, tué à l’arme blanche

ATS

9.6.2026 - 14:59

Le chanteur et auteur-compositeur britannique Talay Riley, de son vrai nom Mark Orabiyi, a été mortellement poignardé dans le quartier de Silvertown, dans l’est de Londres, dans une affaire qui a profondément ému le monde de la musique au Royaume-Uni.

Âgé de 35 ans, Riley, lauréat d’un Grammy Award et auteur de chansons pour des stars telles que Dua Lipa, Britney Spears, Zendaya, Khalid et d’autres artistes de la scène pop et R&B,
Âgé de 35 ans, Riley, lauréat d’un Grammy Award et auteur de chansons pour des stars telles que Dua Lipa, Britney Spears, Zendaya, Khalid et d’autres artistes de la scène pop et R&B,
IMAGO / WENN

Keystone-SDA

09.06.2026, 14:59

09.06.2026, 15:03

Âgé de 35 ans, Riley, lauréat d’un Grammy Award et auteur de chansons pour des stars telles que Dua Lipa, Britney Spears, Zendaya, Khalid et d’autres artistes de la scène pop et R&B, avait été retrouvé jeudi dernier avec plusieurs blessures par arme blanche dans un jardin de Rayleigh Road. Son transfert à l’hôpital n’a pas permis de lui sauver la vie.

Un autre homme, âgé d’une vingtaine d’années, a également été poignardé lors de l’agression. Hospitalisé, il souffre de blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Trois arrestations

L’enquête menée par Scotland Yard a conduit à l’arrestation de trois personnes. Un homme de 27 ans a été remis en liberté sous caution dans l’attente de nouvelles investigations, tandis qu’un homme de 24 ans et une femme de 25 ans ont été relâchés.

Les circonstances de l’attaque qui a coûté la vie à Riley demeurent obscures. De nombreux hommages lui ont été rendus, notamment par les rappeurs Stormzy et Wretch 32, ce dernier écrivant: «Il va nous manquer et ne sera jamais oublié».

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