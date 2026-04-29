Les Etats-Unis ont annoncé mercredi débloquer «jusqu'à 100 millions de dollars» pour la restauration de l'arche du sarcophage de Tchernobyl (Ukraine), endommagé l'an passé par un drone russe, et appellent leurs partenaires du G7 à faire de même.

epa03581809 (ARCHIVES) Photo d'archive datée du 26 avril 2006 montrant une vue aérienne de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le toit de la salle des machines de la centrale nucléaire désaffectée de Tchernobyl s'est effondré sous le poids de la neige, a déclaré le ministère ukrainien des Situations d'urgence le 13 février 2013. Le toit ne faisait pas partie du sarcophage en béton recouvrant le réacteur qui a explosé en 1986, mais le bâtiment ne se trouvait qu'à environ 70 mètres de celui-ci. Il n'y a eu aucune fuite radioactive et personne n'a été blessé, a précisé le ministère. EPA/MYKOLA LAZARENKO / POOL KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En février 2025, la structure métallique installée en 2016 recouvrant le réacteur qui avait explosé en avril 1986 avait été perforée par un drone russe.

La France, qui préside cette année le groupe des pays du G7, avait indiqué en mars que le coût de cette restauration s'élève «aux alentours de 500 millions d'euros».

«Sans travaux de réparation, la structure ne peut plus assurer une protection suffisante, ce qui fait planer la menace d'une fuite dangereuse de matières hautement radioactives en Europe», a déclaré le département d'Etat dans un communiqué.

«Nous appelons nos partenaires du G7 et européens à suivre cet exemple et à prendre des engagements financiers substantiels afin de partager la charge de ces réparations indispensables», a-t-on ajouté de même source.

Dans un rapport paru mi-avril 2026, l'ONG Greenpeace explique que la nouvelle enceinte n'a pas pu être «pleinement rétablie» malgré les travaux de réparation.

Selon l'ONG, «cela accroît le risque de rejets de radioactivité dans l'environnement, notamment en cas d'effondrement» du vieux sarcophage interne.

Les vestiges de la centrale sont recouverts d'une enveloppe interne en acier et en béton, appelée sarcophage et construite à la hâte après la catastrophe de 1986, et d'une enveloppe externe moderne, appelée nouvelle enceinte de confinement.

L'Ukraine a à maintes reprises accusé la Russie de viser le site depuis le début de l'invasion, en 2022, et de l'avoir frappé en 2025, endommageant la structure qui protège le sarcophage de Tchernobyl.