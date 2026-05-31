La police iranienne a fermé un café situé dans le centre de Téhéran, accusé de promouvoir des «activités sataniques», ont rapporté dimanche des médias locaux.

Les autorités iraniennes accusent le rock et le heavy metal de promouvoir le «satanisme» (archives). KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Situé sur la célèbre avenue Valiasr, l'établissement avait accueilli des événements diffusant de la musique ayant «favorisé des comportements anormaux», a indiqué l'agence locale Fars.

Une courte vidéo muette diffusée par l'agence Tasnim montre une salle bondée où des musiciens jouent de la guitare, tandis que des clients hochent la tête au rythme de la musique.

Les autorités iraniennes mènent régulièrement des descentes et arrestations visant des rassemblements, notamment des concerts de rock et de heavy metal, qu'elles accusent de promouvoir le «satanisme».

Plus largement, la République islamique réprime les activités qu'elle juge contraires aux valeurs islamiques ou empreintes d'influences occidentales.