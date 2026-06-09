L'Iran a visé mercredi des bases américaines dans le golfe Persique en représailles à des frappes de Washington dans le sud iranien, le long du détroit d'Ormuz. Ce nouvel embrasement fait suite à la destruction d'un hélicoptère américain attribuée à Téhéran.

Des avions américains ont bombardé le sud iranien (photo d’illustration). ats

Keystone-SDA ATS

Le président américain Donald Trump avait assuré mardi matin être proche d'un «très, très bon accord» pour mettre fin aux hostilités ouvertes le 28 février, évoquant un délai de «deux à trois jours». Mais cet optimisme a été douché plus tard dans la journée quand il a annoncé qu'un hélicoptère américain de type Apache avait été abattu par l'Iran et promis une réponse appropriée.

Tôt mercredi, l'Iran a annoncé des attaques contre des bases américaines abritées par le Bahreïn et la Jordanie. Au Koweït, l'armée a dit faire face à «des cibles aériennes hostiles» sans préciser leur provenance.

En Jordanie, les gardiens iraniens de la révolution ont dit avoir «visé et détruit quatre cibles majeures, notamment des groupes de chasseurs F-35 sur une base aérienne et le centre de commandement militaire américain» d'Azraq, l'armée jordanienne annonçant avoir abattu cinq missiles iraniens.

«Légitime défense»

A Bahreïn, les gardiens ont procédé à «une attaque de drones contre la Ve flotte» américaine. Peu après, les sirènes d'alerte ont retenti dans ce pays du golfe Persique.

Les gardiens ont justifié leur opération par des attaques américaines conduites dans la nuit sur Jask, Sirik et l'île de Qeshm, sur la côte sud de l'Iran dans le détroit d'Ormuz toujours bloqué. Celles-ci ont «endommagé un pylône de télécommunications à Sirik et détruit deux réservoirs d'eau dans la ville», ont-ils précisé.

Des médias iraniens avaient signalé, plus tôt, plusieurs séries d'explosions au niveau du détroit, stratégique pour le transport mondial d'hydrocarbures.

L'armée américaine y a frappé «des installations de défense aérienne, des postes de contrôle au sol et des sites de radars de surveillance iraniens» près du détroit, selon un communiqué du commandement central pour le Moyen-Orient (CENTCOM) des forces américaines.

Le commandement américain a présenté ces frappes comme des mesures «en légitime défense» et de façon «proportionnée» en réponse à la destruction d'un hélicoptère Apache de l'armée américaine. Celui-ci survolait lundi le détroit d'Ormuz lorsqu'il a été abattu par l'Iran, selon le président Trump.

Pétrole à la hausse

Ces nouveaux échanges de feu ont fait repartir à la hausse les prix du pétrole. Le baril de WTI, référence américaine du brut, prenait 0,74% à 88,85 dollars, mercredi vers 04h30 (en Suisse).

Le ministre iranien des affaires étrangères Abbas Araghchi a semblé vouloir minimiser l'incident impliquant l'hélicoptère. «Les forces étrangères à proximité de notre territoire sont constamment exposées à des risques [...] La meilleure solution est qu'elles partent», a-t-il souligné sur le réseau social X. «Nous préférons le langage diplomatique, mais nous parlons aussi d'autres langues».

Après l'entrée en vigueur le 8 avril d'un fragile cessez-le-feu, les attaques réciproques entre l'Iran et Israël avaient repris dimanche et lundi, tuant trois personnes dont deux militaires et blessant 15 personnes en Iran, selon la télévision d'Etat.

M. Trump avait exhorté les deux pays à cesser «immédiatement» les hostilités. Le chef de l'Etat américain cherche à sortir de ce conflit impopulaire aux Etats-Unis, qu'il a déclenché au côté d'Israël le 28 février.

Dans le sud du Liban, Tyr et ses environs sont pilonnés sans relâche par l'armée israélienne. Les bombardements ont fait au moins 11 morts mardi, selon les autorités libanaises.

Pour la première fois depuis le début des affrontements entre Israël et le mouvement chiite, l'armée israélienne a appelé tous les habitants à évacuer Tyr, y compris ceux du quartier chrétien. «Le quartier chrétien est désormais vide à 99%», a rapporté à l'AFP Walid al-Tawil, du conseil municipal.

Le Hezbollah a, lui, revendiqué de nouvelles attaques contre des forces israéliennes dans le sud du Liban, qui n'ont pas fait de blessés, selon l'armée israélienne.