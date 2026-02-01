  1. Clients Privés
Tempête Kristin Le Portugal débloque 2,5 milliards d’euros pour la reconstruction

ATS

1.2.2026 - 19:40

Le Portugal a annoncé dimanche l'octroi de 2,5 milliards d'euros pour la reconstruction après le passage destructeur de la tempête Kristin la semaine dernière, qui a fait cinq morts.

Cette mesure, initialement imposée jeudi, donne aux autorités le pouvoir de mettre en oeuvre des mesures de sécurité et de coordonner les interventions d'urgence (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

01.02.2026, 19:40

Le premier ministre portugais, Luís Montenegro, a également prolongé l'état de calamité (un niveau en dessous de l'état d'urgence) dans les zones les plus touchées du pays, jusqu'au 8 février, de nouvelles pluies étant attendues.

Cette mesure, initialement imposée jeudi, donne aux autorités le pouvoir de mettre en oeuvre des mesures de sécurité et de coordonner les interventions d'urgence.

«Evènement climatique extrême». La tempête Kristin balaie le Portugal: au moins quatre morts

«Evènement climatique extrême»La tempête Kristin balaie le Portugal: au moins quatre morts

«Certaines régions seront confrontées à des situations plus graves qui pourraient même nécessiter une évacuation», a mis en garde M. Montenegro lors d'une conférence de presse à l'issue d'une réunion d'urgence du gouvernement.

L'agence météorologique nationale (IPMA) a placé le Portugal en alerte jusqu'à lundi en raison de fortes pluies accompagnées de vents pouvant atteindre jusqu'à 100 km/h.

Sol saturé

Selon les prévisions météorologiques actuelles, les dégâts pourraient être importants, a mis en garde le commandant de l'agence de la protection civile, Mario Silvestre. «Le sol ne peut plus retenir l'eau (...)», a-t-il souligné.

L'agence a envoyé des messages sur les téléphones portables de la population dans une grande partie du pays pour alerter des risques d'inondations.

Les vents violents de la tempête Kristin ont frappé le centre et le nord du Portugal dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant des inondations, des glissements de terrain et endommageant des immeubles et des infrastructures.

Aurores boréales en Suisse. La Terre frappée par une tempête solaire majeure !

Aurores boréales en SuisseLa Terre frappée par une tempête solaire majeure !

Selon la compagnie d'électricité E-Redes, environ 167'000 foyers étaient toujours privés d'électricité dimanche contre un peu plus d'un million immédiatement après la tempête.

Dans le centre du pays, deux hommes sont morts samedi après une chute lors de réparations de toitures endommagées par la tempête, dans deux incidents distincts. Près de la ville de Leiria, un homme de 73 ans est décédé dimanche après avoir été intoxiqué au monoxyde de carbone provenant d'un générateur de secours.

