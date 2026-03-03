  1. Clients Privés
Guerre au Moyen-Orient Tempête dans la «relation spéciale» Washington-Londres

Barman Nicolas

3.3.2026

La relation particulière entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni en péril? Le président Donald Trump multiplie les attaques contre le Premier ministre Keir Starmer, qu'il accuse désormais de soutenir trop mollement son grand allié dans la guerre au Moyen-Orient.

Donald Trump est «très déçu» par Keir Starmer, comme il le martèle auprès de la presse britannique. (Archives)
Donald Trump est «très déçu» par Keir Starmer, comme il le martèle auprès de la presse britannique. (Archives)
AFP

Agence France-Presse

03.03.2026, 15:25

Donald Trump est «très déçu» par Keir Starmer, comme il le martèle auprès de la presse britannique. «C'est très triste de voir que la relation n'est manifestement plus ce qu'elle était», a déclaré le président américain au tabloïd The Sun dans une interview publiée mardi.

Keir Starmer «n'a pas été coopératif», a-t-il accusé. Il «aurait dû aider». «Je n'aurais jamais pensé voir ça de la part du Royaume-Uni», a-t-il ajouté.

Au coeur du différend : une base militaire conjointe 

Le secrétaire d'Etat britannique aux relations intergouvernementales, Darren Jones, s'est efforcé de relativiser la situation.

«Les relations entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni sont importantes», a-t-il affirmé sur Times Radio mardi matin: «Nous en sommes tous conscients et, sur le plan opérationnel, cela reste vrai».

Donald Trump a exprimé «son désaccord avec notre décision de ne pas participer aux frappes initiales», a souligné Keir Starmer lors d'une allocution au Parlement lundi.

Au coeur du différend, la base militaire conjointe de Diego Garcia, hautement stratégique, dans l'océan Indien. Londres a dans un premier temps refusé que les Etats-Unis l'utilisent dans leur guerre contre l'Iran.

L'autorisation a finalement été donnée pour frapper des sites de missiles iraniens.

Outre celle de Diego Garcia, les Etats-Unis peuvent utiliser celle de Fairford, dans le sud-ouest de l'Angleterre.

Mais Keir Starmer a mis «beaucoup trop de temps», a accusé le républicain dans le Daily Telegraph.

Envoi du destroyer HMS Duncan à Chypre ?

Selon la presse, Londres envisage par ailleurs d'envoyer un navire de guerre, le destroyer HMS Duncan, à Chypre, où une base britannique a été frappée par un drone dans la nuit de dimanche à lundi. Le gouvernement n'a pas confirmé cette information.

Keir Starmer a répondu aux critiques de Donald Trump en affirmant avoir agi dans «l'intérêt national du Royaume-Uni».

- «Éviter les foudres» -

Londres «ne croit pas au changement de régime depuis les airs», a également déclaré le travailliste, dans une critique peu habituelle de Washington.

«L'Histoire nous a appris qu'il était important (...) de nous assurer que les actions du Royaume-Uni reposent sur une base légale. C'est l'une des leçons tirées» de la guerre en Irak, a encore dit Keir Starmer.

Les deux pays, liés par 250 ans d'Histoire, ont forgé une relation «spéciale» caractérisée par des liens diplomatiques, militaires et économiques très étroits.

Le gouvernement de Keir Starmer, au pouvoir depuis juillet 2024, a pris soin de ménager ses relations avec l'administration Trump. Il s'enorgueillissait d'avoir obtenu un meilleur traitement que de nombreux pays, notamment dans les négociations sur les droits de douane.

«On ne sait pas vraiment où l'on en est».

En septembre, Donald Trump et son épouse Melania avaient été reçus par la famille royale pour une visite d'Etat.

Mais les tensions sont apparues il y a déjà plusieurs semaines, avec comme point de crispation majeur la cession par Londres à l'île Maurice de l'archipel des Chagos, où se trouve la base de Diego Garcia.

En janvier, Donald Trump a qualifié cette restitution de «grande stupidité». Il a à nouveau attaqué l'accord en février.

Le président américain critique également Keir Starmer sur la politique interne, en particulier la politique énergétique et l'immigration. «Vos prix de l'énergie sont exorbitants», a-t-il dit dans l'interview au Sun. Et encore: «Empêchez les gens qui vous détestent de venir de pays étrangers».

Pour Richard Whitman, professeur en relations internationales à l'université du Kent, «c'est ce que l'on pourrait appeler la nouvelle relation pas si spéciale que ça, où l'on ne sait pas vraiment où l'on en est».

Le gouvernement britannique avait fait jusqu'ici plutôt «du bon travail», réussissant à «éviter les foudres de l'administration Trump», souligne-t-il. Mais «la crainte désormais est de savoir si cela aura un effet de contagion sur ce que pense l'administration Trump de la position du Royaume‑Uni sur l'Ukraine, car c'est vraiment l'élément le plus important pour Londres dans cette relation à l'heure actuelle», estime Richard Whitman.

Trump et Netanyahu :

Trump et Netanyahu : "les frappes sur l'Iran vont s'intensifier"

Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Trump promet de "venger" la mort de trois militaires américains dans le conflit avec l'Iran.

03.03.2026

