«On n'est pas au bout de la crue» Tempête Nils : la France «maintient la vigilance»

Basile Mermoud

15.2.2026

«On n'est pas au bout»: la Garonne, maintenue en vigilance rouge aux crues, a atteint un «plateau» dimanche mais pourrait remonter la semaine prochaine avec de nouvelles intempéries en France, quatre départements du nord-est étant en vigilance orange neige-verglas.

Le retour d'un temps humide fait craindre une remontée du niveau des cours d'eau en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, qui restent en vigilance rouge dimanche et lundi (archives).
Le retour d'un temps humide fait craindre une remontée du niveau des cours d'eau en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, qui restent en vigilance rouge dimanche et lundi (archives).
AFP

Agence France-Presse

15.02.2026, 12:56

15.02.2026, 13:09

Après une succession de perturbations, dont la violente tempête Nils jeudi, la relative accalmie de samedi a permis d'observer un «pic» sur certains tronçons de la Garonne, ont annoncé les préfectures concernées.

Mais le retour d'un temps humide fait craindre une remontée du niveau des cours d'eau en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, qui restent en vigilance rouge dimanche et lundi.

Une dizaine d'autres départements sont en alerte orange pour des crues, sur un large arc ouest du pays: l'Eure-et-Loire, l'Ille-et-Vilaine, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Charente-Maritime, la Charente, la Dordogne et le Tarn-et-Garonne, ainsi que le Lot et le Tarn qui sont passés dimanche en orange.

Risque d'avalanche. Tempête Nils: «vigilance absolue» dans les Alpes françaises

Risque d'avalancheTempête Nils: «vigilance absolue» dans les Alpes françaises

L'alerte concerne aussi la neige avec 4 départements en vigilance orange neige-verglas dimanche, Aisne, Côte-d'Or, Haute-Marne et Nord, plusieurs départements des Hauts-de-France et d'Île-de-France ayant été rétrogradés en vigilance jaune par Météo France dans son bulletin de 12h00. Cinq départements pyrénéens sont aussi en orange pour le risque d'avalanches, outre la Principauté d'Andorre, en attendant lundi trois départements des Alpes.

Sur la Garonne, le «niveau maximum a été atteint» samedi dans le Lot-et-Garonne, tandis qu'en Gironde, la crue devait «progresser lentement» dimanche matin «avant de se stabiliser», selon Vigicrues.

Le retour des pluies, couplé à un phénomène de grandes marées, risque d'enrayer la baisse, préviennent les autorités, dans un contexte de «crue généralisée» sur tout le territoire, selon Vigicrues, avec des sols saturés qui ne retiennent plus l'eau.

«On n'est pas au bout de la crue, et loin de là je pense», a déclaré dimanche à l'AFP Bruno Marty, maire de La Réole (4.500 habitants), l'une des communes les plus touchées par les débordements. «Je vois qu'il pleut énormément, les coefficients de marée sont importants... Restons méfiants.»

Délogés du centre-ville. «On est traités comme des malpropres» : des tracteurs bloquent l’accès sud de Toulouse

Délogés du centre-ville«On est traités comme des malpropres» : des tracteurs bloquent l’accès sud de Toulouse

«Maintenir la vigilance»

De nouvelles précipitations dans les prochains jours «pourraient continuer d'alimenter les cours d'eau, une deuxième crue est attendue pour le milieu de semaine», a d'ailleurs prévenu la préfecture du Lot-et-Garonne, appelant la population à «maintenir la vigilance».

Dans ce département, les évacuations «préventives» ont concerné environ 1.500 personnes. En Gironde, environ 80 personnes ont été évacuées samedi.

Plusieurs communes du Maine-et-Loire ont aussi fait l'objet d'évacuations, avec environ 850 à 900 personnes concernées, selon le maire de Saint-Jean-de-la Croix.

La directrice du service d'information Vigicrues, Lucie Chadourne-Facon, a évoqué une «situation exceptionnelle» pour la France, dépassant «tous nos records» depuis que l'organisme a été créé en 2006, avec un taux d'humidité des sols jamais vu, a-t-elle insisté samedi dans un entretien à l'AFP.

Les cumuls de pluie depuis deux mois ont saturé le sol, ralentissant le rétablissement du trafic ferroviaire, des réseaux électrique et téléphonique malmenés par la tempête Nils, qui a causé au moins deux morts en France et fait de nombreux dégâts matériels.

France. Un prince, des chiens et une dynastie : les insolites des élections municipales

FranceUn prince, des chiens et une dynastie : les insolites des élections municipales

Nils a fait une troisième victime, indirecte cette fois: un homme est décédé samedi à Sarbazan (Landes) des suites d'une intoxication au monoxyde de carbone, après avoir activé un groupe électrogène dans l'attente du raccordement au réseau, selon la préfecture.

Samedi soir, le gestionnaire de réseau Enedis évoquait «90% de clients réalimentés», avec encore «90.000 clients privés d'électricité», contre 171.000 à la mi-journée.

En Île-de-France, avant la levée de la vigilance orange dimanche midi, l'arrivée d'un épisode neigeux avait conduit les compagnies aériennes à réduire leur programme de vols pour dimanche sur les aéroports parisiens de Paris-Charles de Gaulle et Orly.

