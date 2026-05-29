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New Jersey Les tensions s'intensifient devant un centre de détention de l'ICE, neuf arrestations

ATS

29.5.2026 - 18:12

Les tensions entre manifestants et forces de l’ordre devant un centre de détention de U.S. Immigration and Customs Enforcement dans le New Jersey se sont intensifiées après une semaine de mobilisation. Neuf arrestations ont été effectuées dans la nuit de jeudi à vendredi, selon le ministre américain de la Sécurité intérieure Markwayne Mullin.

Le New Jersey est un «Etat sanctuaire», limitant volontairement sa coopération avec les services fédéraux de l'immigration.
Le New Jersey est un «Etat sanctuaire», limitant volontairement sa coopération avec les services fédéraux de l'immigration.
Getty Images via AFP

Keystone-SDA

29.05.2026, 18:12

«Dans la soirée du 28 mai, environ 100 émeutiers anti-ICE se sont rassemblés autour du centre de détention de l'ICE de Delaney Hall. Les émeutiers ont mordu, donné des coups de pied et frappé les agents des forces de l'ordre», a-t-il affirmé sur son compte X.

Des images des médias américains montrent des bousculades entre les manifestants et les forces de l'ordre, qui ont fait usage de gaz au poivre.

Six personnes avaient été arrêtées dans la nuit de mercredi à jeudi et deux dans celle de mardi à mercredi, selon M. Mullin.

Situé à Newark, dans le New Jersey, Delaney Hall est un établissement privé de 1000 lits utilisé exclusivement par ICE et opérant depuis 2025.

Les manifestations y ont débuté après qu'environ 300 détenus ont entamé une grève de la faim et du travail pour protester contre leurs conditions de détention.

Mouvement de protection des sans papiers Cosecha

Dans une lettre en espagnol publiée par le mouvement de protection des sans papiers Cosecha, ils disent être «détenus sans motif valable», «ne pas bénéficier d'une prise en charge médicale adéquate» et dénoncent «la mauvaise qualité de la nourriture».

Le sénateur démocrate du New Jersey Cory Booker, qui a visité l'établissement mercredi et en demande la fermeture, a indiqué dans un communiqué avoir entendu des «dizaines» de témoignages dans ce sens. Selon lui, la majorité des détenus n'ont pas de casier judiciaire.

La gouverneure démocrate de l'Etat, Mikie Sherrill, a dit s'être vu refuser l'accès lundi. Le département de la Santé du New Jersey a pu inspecter jeudi le service de restauration de l'établissement.

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«Refuser de fournir un accès total soulève de graves questions sur ce qu'ICE essaie de cacher au public», a estimé Mme Sherrill dans un communiqué, appelant à la fermeture de Delaney Hall et demandant à l'agence fédérale de «faire immédiatement retomber la tension».

Markwayne Mullin lui a répondu sur X que les centres de détention d'ICE font l'objet «d'audits et d'inspections réguliers par des organismes externes». «Tous les détenus reçoivent des repas adéquats, de l'eau potable, des couvertures, des soins médicaux et ont la possibilité de communiquer avec les membres de leur famille et leurs avocats», a-t-il ajouté.

Le New Jersey est un «Etat sanctuaire», limitant volontairement sa coopération avec les services fédéraux de l'immigration.

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