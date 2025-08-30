Des journalistes de l'AFP ont vu vendredi soir un croiseur lance-missiles américain, l'USS Lake Erie, entrer dans le canal du Panama en direction des Caraïbes. Le déploiement militaire voulu par Washington dans les Caraïbes provoque la colère du Venezuela.

L'USS Lake Erie (CG-70) est entré dans le canal de Panama, vendredi soir. ATS

Keystone-SDA ATS

Le navire de guerre est passé aux alentours de 21h30 (samedi 04h30 en Suisse) par une des écluses du canal depuis le Pacifique. Il s'est dirigé vers l'est en direction de l'Atlantique, ont constaté les journalistes sur place.