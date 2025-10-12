  1. Clients Privés
Madagascar «Tentative de prise illégale du pouvoir» en cours, dit le président

ATS

12.10.2025 - 09:18

Le président malgache, Andry Rajoelina, a déclaré dimanche qu'une «tentative de prise du pouvoir illégale et par la force» était en cours. La veille un contingent de soldats s'est rallié aux milliers de manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale Antananarivo.

Des soldats malgaches interviennent lors d'une manifestation antigouvernementale à Antananarivo, Madagascar, le 11 octobre 2025. Certains soldats malgaches ont rejoint les manifestations dites « Gen Z », déclarant qu'ils refuseraient tout ordre de tirer sur les manifestants.
Des soldats malgaches interviennent lors d'une manifestation antigouvernementale à Antananarivo, Madagascar, le 11 octobre 2025. Certains soldats malgaches ont rejoint les manifestations dites « Gen Z », déclarant qu'ils refuseraient tout ordre de tirer sur les manifestants.
KEYSTONE

«La présidence de la République souhaite informer la nation et la communauté internationale qu'une tentative de prise du pouvoir illégale et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques, est actuellement en cours sur le territoire national», a déclaré M. Rajoelina dans un communiqué.

