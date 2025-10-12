Le président malgache, Andry Rajoelina, a déclaré dimanche qu'une «tentative de prise du pouvoir illégale et par la force» était en cours. La veille un contingent de soldats s'est rallié aux milliers de manifestants anti-gouvernementaux dans la capitale Antananarivo.

Des soldats malgaches interviennent lors d'une manifestation antigouvernementale à Antananarivo, Madagascar, le 11 octobre 2025. Certains soldats malgaches ont rejoint les manifestations dites « Gen Z », déclarant qu'ils refuseraient tout ordre de tirer sur les manifestants. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La présidence de la République souhaite informer la nation et la communauté internationale qu'une tentative de prise du pouvoir illégale et par la force, contraire à la Constitution et aux principes démocratiques, est actuellement en cours sur le territoire national», a déclaré M. Rajoelina dans un communiqué.