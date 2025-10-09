  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Point de friction majeur Terres rares : l’atout colossal de la Chine face à Donald Trump

Gregoire Galley

9.10.2025

La Chine dispose d'une carte maîtresse dans ses négociations commerciales avec les Etats-Unis: son contrôle de l'essentiel des gisements de terres rares, minerais stratégiques indispensables à l'économie moderne et à la défense. Pékin a annoncé jeudi de nouveaux contrôles sur l'exportation des technologies utilisées dans l'extraction et le traitement de ces matériaux. L'AFP fait le point sur le dossier.

La Chine dispose d'une carte maîtresse dans ses négociations commerciales avec les Etats-Unis de Donald Trump.
La Chine dispose d'une carte maîtresse dans ses négociations commerciales avec les Etats-Unis de Donald Trump.
ats

Agence France-Presse

09.10.2025, 08:30

Terres rares ?

Dysprosium, néodyme et cérium... les terres rares sont un groupe de 17 métaux lourds en réalité abondants dans la croûte terrestre. Ses réserves mondiales s'élèveraient à 110 millions de tonnes, dont 44 millions en Chine, selon une étude du Service géologique des Etats-Unis.

Mais leur extraction génère une pollution toxique qui rend de nombreux pays réticents à assumer son exploitation. L'Etat-parti chinois a investi massivement dans ce secteur, aidée par une réglementation environnementale plus souple que dans d'autres pays.

La Chine a aussi déposé un grand nombre de brevets sur le processus de production, confortant leur domination. 92% de la production mondiale est aujourd'hui raffinée en Chine, selon l'Agence internationale de l'énergie. «Le Moyen-Orient a du pétrole. La Chine a des terres rares», avait déclaré en 1992 Deng Xiaoping, alors dirigeant chinois.

Importance stratégique

Les terres rares sont utilisées dans un grand nombre d'appareils du quotidien et de haute technologie, des ampoules aux missiles guidés. Chacune possède des propriétés uniques et sont difficilement remplaçables.

Le néodyme est par exemple utilisé pour fabriquer des aimants permanents ultra-puissants présents dans les moteurs des missiles guidés, assurant leur précision et leur efficacité.

L'avion F-35 du constructeur américain Lockheed Martin nécessite plus de 400 kg de terres rares, selon une récente analyse du groupe de réflexion américain Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Au téléphone. Xi demande à Trump d'éviter les mesures «unilatérales»

Au téléphoneXi demande à Trump d'éviter les mesures «unilatérales»

Négociations

Les exportations chinoises de terres rares ont ralenti depuis début avril, lorsque Pékin a commencé à imposer aux producteurs nationaux l'obtention d'un permis pour pouvoir exporter sept types de terres rares. La décision a été largement perçue comme une mesure de rétorsion aux droits de douane imposés sur les biens chinois par Washington.

Garantir l'accès à ces matérieux stratégiques est depuis devenu la priorité des responsables américains lors des pourparlers avec leurs homologues chinois.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, s'était dit en juin convaincu que les inquiétudes sur l'accès aux terres rares seraient «résolues».

Position de force

Malgré ces promesses, les terres rares restent un point de friction majeur entre les deux puissances, Washington accusant Pékin de ralentir délibérément l'approbation des licences d'exportation.

Les nouvelles mesures annoncées jeudi par Pékin imposent des autorisations pour exporter des technologies liées à leur extraction et limitent encore davantage l'exportation de terres rares chinoises par des entités étrangères, dont les aimants à base de néodyme.

«Certaines organisations et individus étrangers ont transféré ou fourni des articles contrôlés de terres rares d'origine chinoise (...) pour une utilisation directe ou indirecte dans des domaines sensibles tels que le militaire», a justifié un porte-parole du ministère chinois du Commerce.

Corruption. Chine: l'ancien ministre de l'Agriculture condamné à mort

CorruptionChine: l'ancien ministre de l'Agriculture condamné à mort

Dépendance

Ce n'est pas la première fois que Pékin utilise cette carte. Pékin avait brièvement suspendu ses livraisons vers le Japon après des tensions dans des eaux disputées.

Tokyo s'est depuis efforcé de diversifier ses sources, en signant par exemple des accords avec le groupe australien Lynas pour une production en Malaisie et en développant ses capacités de recyclage.

Mais certains experts jugent que Tokyo n'a réalisé que des progrès marginaux, soulignant la difficulté de réduire réellement la dépendance à la Chine.

Le ministère américain de la Défense ambitionne lui de développer des chaînes d'approvisionnement nationales afin de garantir d'ici 2027 un accès sécurisé aux terres rares nécessaires pour certains armements.

Les plus lus

La chaîne de Trump interviewe un invité masqué – Mais quelque chose cloche
«Ordures»: une réunion tourne au déchaînement anti-presse
Poussé dans le dos, un joueur se brise le cou contre un panneau publicitaire
Vaud: 3 frs le «nude», 150 frs le rapport sexuel – Il attirait des mineures avec de l'argent
«L'inconscience d'une seule personne a causé l'un des pires incendies»
Le propriétaire d'une usine pharmaceutique prépare un sirop pour enfants mortel !