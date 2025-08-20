  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Inadmissible», tranche un juge Texas: une loi exige que les dix commandements soient affichés dans les écoles

ATS

21.8.2025 - 01:09

Un juge fédéral américain a bloqué mercredi une loi du Texas exigeant que les écoles publiques affichent les dix commandements de la bible dans chaque salle de classe. La loi est contestée par des familles d'élèves de confessions diverses.

La loi texane, bloquée par un juge, oblige chaque salle de classe à afficher les dix commandements (archives).
La loi texane, bloquée par un juge, oblige chaque salle de classe à afficher les dix commandements (archives).
ATS

Keystone-SDA

21.08.2025, 01:09

21.08.2025, 06:37

Le juge a émis une injonction préliminaire interdisant la mise en application de la loi, qui devait entrer en vigueur le 1er septembre. Cette loi est inconstitutionnelle, «prend parti de manière inadmissible sur des questions théologiques et favorise officiellement les confessions chrétiennes au détriment des autres», écrit-il dans son jugement de 55 pages.

L'affichage des dix commandements dans les salles de classe est «susceptible d'envoyer un message d'exclusion et spirituellement pesant» aux enfants à l'origine de la plainte, en leur donnant le sentiment d'être «des étrangers qui n'appartiennent pas à leur propre communauté scolaire», fait-il valoir.

Loi similaire bloquée en Louisiane

La rabbine Mara Nathan, l'une des plaignantes dans ce dossier, a salué le jugement. «Les croyances religieuses des enfants devraient être inculquées par les parents et les communautés de foi et non par les personnalités politiques et les écoles publiques», a-t-elle réagi dans un communiqué.

Un autre juge fédéral avait bloqué en novembre une loi similaire en Louisiane, autre Etat conservateur du sud des Etats-Unis. Il l'avait jugée contraire au premier amendement de la constitution américaine, qui prohibe l'établissement d'une religion nationale et interdit de favoriser une religion sur une autre.

La liberté religieuse et la séparation de l'Eglise et de l'Etat sont des principes fondateurs aux Etats-Unis.

En 1980, la cour suprême des Etats-Unis avait déjà jugé qu'une loi prévoyant l'affichage des dix commandements dans les écoles publiques du Kentucky (centre-est) était inconstitutionnelle.

Les plus lus

«Elle s'excuse de faire rouler ce train?»
«On aurait peut-être dû réagir plus tôt» - Shaqiri tacle Magnin !
«Abus de pouvoir», «fuites»: le renseignement américain dans la tourmente
Deux morts après la chute d'un bloc rocheux près de Chamonix
Il dépose sa Jaguar au garage, elle parcourt près de 1000 km... sans lui!
Le Conseil fédéral est prêt à tout pour attirer Trump à Genève