L'ex-Premier ministre thaïlandais emprisonné Thaksin Shinawatra a demandé une grâce royale pour réduire sa peine d'un an de détention, a indiqué son avocat à la presse lundi.

L'ex-Premier ministre thaïlandais emprisonné Thaksin Shinawatra a demandé une grâce royale pour réduire sa peine d'un an de détention, a indiqué son avocat à la presse lundi. (Photo d'archives) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«La demande a été soumise mais je n'ai pas de commentaires à faire à ce propos. C'est le droit de chaque détenu», a déclaré l'avocat, Winyat Chatmontree, s'exprimant devant la prison. Il n'a pas précisé quand cette demande avait été déposée.

L'ex-Premier ministre thaïlandais a été incarcéré à Bangkok le 9 septembre, dans la foulée d'un arrêt de la Cour suprême ordonnant son incarcération pour un an, au moment où son clan politique est écarté du pouvoir.

Condamné par contumace à huit ans d'emprisonnement pour corruption et abus de pouvoir, l'homme politique de 76 ans, qui reste le plus influent du pays, n'avait passé que six mois en détention, à l'hôpital, après son retour d'exil en 2023.

La Cour suprême, jugeant qu'il n'avait pas correctement purgé sa peine, avait alors ordonné son renvoi en prison.

Son père, Premier ministre de 2001 à 2006, avait été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour corruption et abus de pouvoir, qu'il n'a jamais purgée en prison.