  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Thaïlande L'ex-Premier ministre Thaksin demande une grâce royale

ATS

29.9.2025 - 13:34

L'ex-Premier ministre thaïlandais emprisonné Thaksin Shinawatra a demandé une grâce royale pour réduire sa peine d'un an de détention, a indiqué son avocat à la presse lundi.

L'ex-Premier ministre thaïlandais emprisonné Thaksin Shinawatra a demandé une grâce royale pour réduire sa peine d'un an de détention, a indiqué son avocat à la presse lundi. (Photo d'archives)
L'ex-Premier ministre thaïlandais emprisonné Thaksin Shinawatra a demandé une grâce royale pour réduire sa peine d'un an de détention, a indiqué son avocat à la presse lundi. (Photo d'archives)
KEYSTONE

Keystone-SDA

29.09.2025, 13:34

«La demande a été soumise mais je n'ai pas de commentaires à faire à ce propos. C'est le droit de chaque détenu», a déclaré l'avocat, Winyat Chatmontree, s'exprimant devant la prison. Il n'a pas précisé quand cette demande avait été déposée.

L'ex-Premier ministre thaïlandais a été incarcéré à Bangkok le 9 septembre, dans la foulée d'un arrêt de la Cour suprême ordonnant son incarcération pour un an, au moment où son clan politique est écarté du pouvoir.

Condamné par contumace à huit ans d'emprisonnement pour corruption et abus de pouvoir, l'homme politique de 76 ans, qui reste le plus influent du pays, n'avait passé que six mois en détention, à l'hôpital, après son retour d'exil en 2023.

La Cour suprême, jugeant qu'il n'avait pas correctement purgé sa peine, avait alors ordonné son renvoi en prison.

Son père, Premier ministre de 2001 à 2006, avait été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement pour corruption et abus de pouvoir, qu'il n'a jamais purgée en prison.

Les plus lus

Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Un cadeau de fidélité de la Mobilière? Ne tombez pas dans le panneau!
Carla Bruni chante Let It Be pour son «amour» Nicolas Sarkozy
Kellogg n'exclut pas que Washington autorise Kiev à frapper en profondeur en Russie
«On a quatre beaux specimens de barboteurs en eau trouble»