Claque pour l'opposition Thaïlande: le Premier ministre va remporter les élections

ATS

8.2.2026 - 16:10

Le Premier ministre conservateur sortant de Thaïlande était en passe de remporter les élections législatives de dimanche, selon les projections des télévisions locales. L'opposition réformiste a déjà reconnu sa défaite.

Le parti Bhumjaithai d'Anutin Charnvirakul devrait remporter 198 des 500 sièges au Parlement et le parti réformiste devrait en obtenir 97.
ATS

Keystone-SDA

08.02.2026, 16:10

08.02.2026, 16:43

Le parti Bhumjaithai d'Anutin Charnvirakul devrait remporter 198 des 500 sièges au Parlement, selon les prévisions de la chaîne de télévision Channel 3, tandis que le Parti du peuple, réformiste, en obtiendrait 97, alors qu'il faisait figure de grand favori dans les sondages d'opinion avant le scrutin.

«Nous reconnaissons que nous ne sommes pas arrivés en tête», a déclaré le chef du Parti du peuple, Natthaphong Ruengpanyawut, aux journalistes présents au siège de son parti à Bangkok.

