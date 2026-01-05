  1. Clients Privés
Etats-Unis Tim Walz renonce à sa réélection comme gouverneur

ATS

5.1.2026 - 19:11

Le candidat démocrate à la vice-présidence américaine en 2024, Tim Walz, a annoncé lundi renoncer à se présenter à sa réélection comme gouverneur du Minnesota. Ce retrait intervient en pleine affaire de fraude présumée dans les programmes publics de cet Etat du nord des Etats-Unis.

Tim Walz a annoncé renoncer à se présenter à sa réélection comme gouverneur du Minnesota (photo d'archives)
Jerry Holt/Star Tribune via AP/dpa

Keystone-SDA

«Chaque minute que je passe à défendre mes propres intérêts politiques serait une minute que je ne peux pas passer à défendre les habitants du Minnesota contre les criminels qui abusent de notre générosité et contre les cyniques qui s'attaquent à nos différences», a déclaré Tim Walz dans un communiqué.

«J'ai donc décidé de m'écarter de la course et de laisser les autres s'inquiéter de l'élection pendant que je me concentre sur le travail à faire», a ajouté le colistier de la candidate démocrate Kamala Harris à la présidentielle de 2024, perdue face à Donald Trump.

Depuis plusieurs semaines, des responsables républicains – dont le vice-président JD Vance – se sont emparés d'une vaste affaire de détournement de fonds publics qui éclabousse la communauté somalienne du Minnesota.

Des millions détournés

Dans le dossier principal, les suspects sont accusés d'avoir détourné plus de 300 millions de dollars en subventions pour distribuer des repas gratuits à des enfants, des repas jamais servis dans la plupart des cas.

Des élus républicains et le procureur fédéral chargé du dossier soupçonnent les autorités locales d'avoir, des années durant, fermé les yeux sur de nombreuses alertes, parce que l'affaire concernait la communauté somalienne du Minnesota, la plus importante du pays avec environ 80'000 membres, traditionnellement favorables aux démocrates.

Plusieurs figures conservatrices ont évoqué l'affaire comme argument en faveur d'un durcissement encore plus marqué de la politique migratoire de Donald Trump.

Affaire montée en épingle

«Ce qu'il se passe au Minnesota montre, à une échelle miniature, ce qu'est la fraude liée à l'immigration dans notre système», a déclaré fin décembre le vice-président JD Vance.

Pour Tim Walz, l'affaire a été montée en épingle par la droite à des fins électorales. «Je ne vais pas mâcher mes mots ici. Donald Trump et ses alliés (...) veulent faire de notre Etat un lieu plus froid, plus méchant», a déclaré le gouverneur démocrate dans son communiqué lundi.

L'élu a souligné le travail effectué selon lui par ses services pour lutter contre la fraude. «Nous gagnerons le combat contre les fraudeurs. Mais les manoeuvres politiciennes que nous observons de la part de républicains ne font que rendre ce combat plus dur à gagner», a-t-il affirmé.

Elu depuis janvier 2019 à la tête du Minnesota, Etat de près de six millions d'habitants, Tim Walz devait se représenter pour un troisième mandat en novembre 2026, deux ans après sa défaite à la vice-présidence.

