Le président américain Joe Biden a appelé dimanche à faire «baisser la température» après la tentative d'assassinat ayant visé la veille son opposant républicain à la présidentielle de novembre, Donald Trump. La politique n'est pas un «champ de bataille meurtrier», a lancé M. Biden.

Le président Joe Biden s'adresse à la nation depuis le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, le dimanche 14 juillet 2024, au sujet de la tentative d'assassinat du candidat républicain à la présidence, l'ancien président Donald Trump, lors d'un rassemblement de campagne en Pennsylvanie. KEYSTONE

ATS

«Je veux vous parler ce soir de la nécessité de baisser la température de notre vie politique», a déclaré le président américain en s'adressant solennellement à ses concitoyens du bureau ovale à la Maison-Blanche. La politique n'est pas un «champ de bataille meurtrier» et «la violence ne doit pas devenir quelque chose de normal», a-t-il affirmé.

«Plus les enjeux sont élevés, plus les passions sont ardentes», a ajouté le président américain. «Si fortes soient-elles, nos convictions ne doivent jamais sombrer dans la violence [...] Il est temps de se calmer».

«Enquête indépendante»

Il avait déjà appelé dimanche les Américains à «s'unir en tant que nation», après avoir eu samedi soir une «courte mais bonne conversation» avec son rival à la présidentielle de novembre.

Le président Biden a annoncé dimanche avoir ordonné une «enquête indépendante» sur les circonstances de la tentative d'assassinat contre Donald Trump.

L'ex-président de 78 ans et de nouveau candidat à la Maison-Blanche a été blessé à l'oreille et évacué, la joue ensanglantée, après plusieurs tirs lors d'une réunion de campagne samedi à Butler en Pennsylvanie. L'attaque a fait un mort et deux blessés graves parmi les spectateurs.

