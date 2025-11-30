  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Washington Tirs sur 2 militaires : l'auteur pourrait s'être radicalisé aux USA

ATS

30.11.2025 - 19:43

L'Afghan qui a tiré cette semaine sur deux gardes nationaux américains à Washington pourrait s'être «radicalisé» aux Etats-Unis, a assuré dimanche la ministre de la Sécurité intérieure Kristi Noem, sans fournir d'éléments substantiels sur ses motivations.

L'attaque a coûté la vie à une militaire, décédée jeudi de ses blessures, et grièvement blessé un autre soldat.
L'attaque a coûté la vie à une militaire, décédée jeudi de ses blessures, et grièvement blessé un autre soldat.
AFP

Keystone-SDA

30.11.2025, 19:43

«Nous pensons qu'il s'est radicalisé depuis qu'il est ici dans ce pays», a expliqué Mme Noem sur la chaîne NBC. Agé de 29 ans, Rahmanullah Lakanwal a choqué les Etats-Unis mercredi en tirant sur deux membres de la Garde nationale dans la capitale américaine, après avoir traversé tout le pays depuis l'Etat de Washington, sur la côte ouest, où il résidait.

L'attaque a coûté la vie à une militaire, décédée jeudi de ses blessures, et grièvement blessé un autre soldat. Depuis, les conditions d'entrée aux Etats-Unis de cet ex-membre d'une unité spéciale des forces afghanes, qui avait servi aux côtés de soldats américains en Afghanistan, sont devenues un sujet politique sensible.

Ukraine. Zelensky limoge son bras droit après des perquisitions anticorruption

UkraineZelensky limoge son bras droit après des perquisitions anticorruption

M. Lakanwal est entré aux Etats-Unis en septembre 2021, moins d'un mois après le retrait précipité des forces américaines d'Afghanistan sous la présidence du démocrate Joe Biden, dans le cadre d'une vaste opération d'évacuation des Afghans ayant collaboré avec les Américains contre les talibans.

Asile approuvé

Sa demande d'asile, déposée sous l'ère Biden, a été approuvée en avril 2025 sous Donald Trump. Interrogée pour savoir si l'administration Trump a raté des signaux indiquant une radicalisation de cet immigré lors de l'approbation de sa demande d'asile, Mme Noem a entièrement rejeté la faute sur l'administration Biden.

«Le processus de vérification (...) se produit lorsque la personne entre dans le pays. Et Joe Biden n'a absolument pas vérifié aucun de ces individus, n'a pas vérifié cet individu», a-t-elle soutenu. «Ses antécédents ont été vérifiés à de multiples reprises», a souligné vendredi sur CNN Shawn VanDiver, un ancien militaire américain qui dirige l'ONG AfghanEvac.

Revue de presse. Les Suisses croient leur police, jugée plus fiable que le Conseil fédéral et les médias

Revue de presseLes Suisses croient leur police, jugée plus fiable que le Conseil fédéral et les médias

Depuis l'attaque, le président Donald Trump a ordonné à son administration de geler toute décision sur l'octroi de l'asile aux Etats-Unis, et de réexaminer les «cartes vertes» – accordant le titre de résident permanent dans le pays – délivrées aux ressortissants de 19 pays, dont l'Afghanistan, l'Iran, Haïti et le Venezuela.

Selon plusieurs médias américains, M. Lakanwal avait fait partie des «unités zéro» des services afghans, en charge de missions commandos contre les Talibans, Al-Qaïda ou le groupe Etat islamique (EI).

Opérant hors de la chaîne de commandement habituelle, ces unités «étaient en grande partie recrutées, formées, équipées et supervisées par la CIA», selon l'organisation Human Rights Watch. Un diplomate les avait surnommées les «escadrons de la mort». Un ami d'enfance du suspect a expliqué au New York Times que M. Lakanwal avait été psychologiquement très affecté par ses missions dans ces unités.

Les plus lus

«C'est affreux que cinq personnes puissent décéder dans un incendie aussi violent»
Les Etats-Unis ont proposé à Maduro de «partir pour la Russie»
Mikaela Shiffrin impériale à domicile, Wendy Holdener peut se mordre les doigts
Un dangereux criminel s'échappe d'un hôpital psychiatrique près de la frontière suisse
On ne l'arrête plus : Johan Manzambi encore buteur !
Votations: Qui a voté quoi et où ? Tous les résultats...