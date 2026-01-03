Le président colombien Gustavo Petro a révélé vendredi les zones où pourraient se trouver des survivants de bateaux soupçonnés de trafic de drogue bombardés par les Etats-Unis dans le Pacifique.

Au moins 110 personnes sont mortes dans ce type d'attaques depuis septembre, selon les chiffres fournis par les Etats-Unis (photo d'illustration, archives). IMAGO/Wolfram Weber

Keystone-SDA ATS

M. Petro a indiqué un point au sud de l'Etat mexicain d'Oaxaca et à l'ouest du Costa Rica sur une carte publiée sur X, sans préciser à quel incident il faisait référence.

Il a affirmé que cet endroit «semble être la zone exacte où sont tombés les marins qui ont sauté» des bateaux bombardés. Il maintient également que «trois personnes» sont mortes lors de l'attaque.

Les Etats-Unis ont déclaré mercredi que trois «narcoterroristes» à bord d'un navire faisant partie d'un «convoi» avaient été tués lors d'une opération militaire contre le trafic de drogue. Ils ont également déclaré que les «narcoterroristes restants» avaient abandonné les autres navires «en sautant par-dessus bord».

Washington n'a pas précisé les lieux où s'étaient déroulés les faits.

M. Petro a ajouté que la marine colombienne était «disposée à collaborer» pour localiser les survivants présumés et a appelé «tous les gouvernements de la région» à se joindre à cet effort.

Le président colombien est l'un des plus virulents critiques du déploiement militaire américain dans les Caraïbes et le Pacifique – officiellement pour lutter contre le trafic de drogue.

Il affirme que les plaisanciers sont victimes de barons de la drogue et qu'à plusieurs reprises, ils ne transportaient même pas de stupéfiants. Au moins 110 personnes sont mortes dans ce type d'attaques depuis septembre, selon les chiffres fournis par les Etats-Unis.

Donald Trump a récemment annoncé la destruction d'un quai utilisé pour le trafic de drogue au Venezuela.

Gustavo Petro a ensuite affirmé avoir connaissance d'une attaque dans l'Etat vénézuélien de Maracaibo. Cependant, ces soupçons semblent provenir de spéculations sur les réseaux sociaux suite à un incendie dans une usine chimique appelée Primazol.

Le dirigeant de l'entreprise a réfuté les affirmations de M. Petro, qu'il partage fréquemment sur son compte X, les qualifiant d'informations non vérifiées.