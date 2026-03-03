  1. Clients Privés
«La guerre a été imposée à l'Iran» «Totalement stupide» : l’ambassadeur d’Iran à l’ONU déplore l’attaque américaine

Basile Mermoud

3.3.2026

Les États-Unis ont pris une décision «totalement stupide» en attaquant l'Iran, alors que les deux pays menaient des pourparlers, a estimé mardi l'ambassadeur iranien auprès des Nations unies.

Selon M. Bahreini, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convaincu le président américain Donald Trump de sacrifier la diplomatie et d'attaquer l'Iran.
Selon M. Bahreini, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convaincu le président américain Donald Trump de sacrifier la diplomatie et d'attaquer l'Iran.
AFP

Agence France-Presse

03.03.2026, 18:53

03.03.2026, 19:06

Ali Bahreini, chef de la mission diplomatique d'Iran à Genève, a assuré que Téhéran n'avait aucun problème avec ses voisins, mais qu'il ne pouvait tolérer que les bases américaines dans le Golfe servent à des attaques contre l'Iran.

«La guerre n'était pas notre option. La guerre a été imposée à l'Iran», a déclaré M. Bahreini devant l'Association des correspondants de l'ONU (Acanu). «Personne ne doit s'attendre à ce que l'Iran fasse preuve de retenue face à une agression. Nous poursuivrons notre défense jusqu'à ce que cette agression cesse», a-t-il ajouté.

Le 26 février, Washington et Téhéran ont tenu des négociations indirectes à Genève sur le programme nucléaire iranien. Les médiateurs omanais avaient alors fait état de «progrès significatifs».

M. Bahreini, qui a assisté à une partie de ces négociations, a rappelé que «tout le monde était optimiste» et que les États-Unis «avaient accepté de poursuivre les négociations» à Vienne cette semaine.

Mais selon M. Bahreini, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convaincu le président américain Donald Trump de sacrifier la diplomatie et d'attaquer l'Iran.

«C'était une décision totalement stupide. Ils comprendront plus tard à quel point cette décision était stupide. Ils le comprendront tous les deux, car l'Iran déterminera fermement le cours et l'issue de cette guerre», a-t-il soutenu.

«Tous nos voisins sont aujourd'hui déçus par la trahison des États-Unis, car tout le monde œuvrait pour la voie diplomatique, en particulier Oman. Les États-Unis ont trahi tout le monde», a encore insisté M. Bahreini.

«Je ne voulais pas que ça arrive». Trump affirme que l'Iran allait «attaquer en premier»

«Je ne voulais pas que ça arrive»Trump affirme que l'Iran allait «attaquer en premier»

Quand aux frappes de Téhéran contre des pays de la région abritant des bases américaines, il ne s'agit pas selon lui de représailles. «C'est un acte de légitime défense», a-t-il assuré.

«Nous ne pouvons en aucun cas permettre que ces bases soient utilisées pour mener des opérations militaires contre l'Iran», a ajouté M. Bahreini, assurant que les opérations iraniennes visaient "exclusivement "les installations militaires américaines.

Mardi, Trump a affirmé que les dirigeants iraniens «veulent discuter», mais M. Bahreini a affirmé qu'aucune démarche n'avait été entreprise auprès de Washington : «Il n'y a eu aucun contact de notre côté» depuis le début du conflit, a assuré le diplomate iranien.

Vidéo sur la guerre en Iran

Trump et Netanyahu :

Trump et Netanyahu : "les frappes sur l'Iran vont s'intensifier"

Les frappes israéliennes sur Téhéran vont s'intensifier dans les jours qui viennent, a déclaré dimanche le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Trump promet de "venger" la mort de trois militaires américains dans le conflit avec l'Iran.

03.03.2026

