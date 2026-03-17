Malgré l’attention mondiale tournée vers l’Iran, la guerre en Ukraine s’intensifie. Kiev annonce ses gains territoriaux les plus rapides depuis plus de deux ans, tandis que les combats font rage à l’est.

elon le président Volodymyr Zelensky, l’Ukraine a repris 434 km² depuis le lancement de sa contre-offensive fin 2025. (Archives) sda

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi L’Ukraine annonce 434 km² reconquis depuis fin 2025

Les avancées sont les plus rapides depuis 2,5 ans

La Russie peine à coordonner ses forces

Les combats restent extrêmement violents, notamment dans le Donbass Montre plus

Alors que l’actualité internationale se concentre sur le Moyen-Orient, les combats en Ukraine se poursuivent avec une intensité intacte. Les forces russes multiplient les attaques contre des infrastructures civiles et énergétiques.

❗️Rescuers showed the consequences of a Russian UAV hitting a suburban train "Smorodyne - Vorozhba" The driver's cabin and an open area near the impact site were on fire. The fire was quickly extinguished. Fortunately, there were no injuries.



[image or embed] — MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 14. März 2026 um 20:54

Un train de passagers a notamment été visé dans la région de Soumy. Dans la région de Kharkiv, une ambulance a été touchée, faisant deux morts. Kiev subit également de nouvelles frappes aériennes massives contre son réseau énergétique.

Also targeted by Russia, another ambulance - killing two medics. An FPV tracked the emergency vehicle driving in the village of Chervona Khvylia, in Kharkiv region. A medical technician and a paramedic were murdered, and another medical worker was injured.



[image or embed] — Tim White (@twmcltd.bsky.social) 15. März 2026 um 15:02

Dans certaines villes comme Kherson, la survie dépend désormais de systèmes de drones qui sécurisent les rues et alertent en cas d’attaque.

Kiev contre-attaque

L’Ukraine ne reste pas passive. Sur la Crimée occupée, un drone longue portée a gravement endommagé un bateau de patrouille russe. À Novorossiïsk, un pétrolier grec a été frappé dans des circonstances encore floues.

Des infrastructures énergétiques russes sont également ciblées: des coupures de courant ont été signalées dans la région de Belgorod.

Belgorod and the surrounding region lost power, water, and heat after overnight missile strikes, the governor confirmed. The Luch thermal power plant and several other energy facilities were seriously damaged.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 15. März 2026 um 09:36

434 km² reconquis: un tournant sur le terrain

Derrière cette impression de statu quo, la situation évolue. Selon le président Volodymyr Zelensky, l’Ukraine a repris 434 km² depuis le lancement de sa contre-offensive fin 2025.

«C’est une réussite, pas seulement pour le territoire, mais surtout pour les gens», affirme-t-il. L’objectif: briser la grande offensive russe.

Selon plusieurs analyses, les forces russes peinent désormais à progresser, tandis que Kiev regagne du terrain depuis mi-février.

L'aperçu sommaire de la situation du ministère britannique de la Défense. Ministry of Defence

Le point faible russe: la communication

Un facteur clé expliquerait ces succès: les difficultés de coordination côté russe.

Depuis l’arrêt de certains services de communication comme Starlink en Russie, l’armée de Moscou peine à coordonner ses opérations. L’usage de Telegram est aussi restreint pour les soldats.

Résultat: pilotage des drones, coordination avec l’artillerie et organisation des attaques sont fortement perturbés.

Des gains rapides inédits depuis 2,5 ans

Selon le commandant en chef ukrainien Oleksandr Syrsky, la Russie visait en 2025 la conquête complète du Donbass et de plusieurs régions du sud et de l’est. Objectif manqué.

Sur le terrain, les faits semblent lui donner raison: les troupes ukrainiennes avancent actuellement au rythme le plus rapide depuis plus de deux ans, notamment dans les régions de Dnipropetrovsk et Zaporijjia.

Une situation «très dynamique» au front

Les autorités ukrainiennes décrivent un front en mouvement constant. Malgré une résistance russe intense, les forces de Kiev avancent «mètre par mètre».

Dans le nord-est, autour de Koupiansk, les combats restent indécis. Plus au sud, la région de Donetsk reste un verrou stratégique majeur.

Kostyantynivka, «un enfer»

Dans cette ville clé du Donbass, les combats urbains ont commencé. La population, autrefois de 67’000 habitants, vit sous des bombardements incessants.

Des bombes lourdes et des armes incendiaires y seraient utilisées. Sur les réseaux sociaux, certains décrivent la situation comme «un enfer pur».

Russia continues to eliminate the Banderites in Kostiantynivka in order to liberate the Russian Town.



Incendiary bombs and the top dog FAB 3000 getting the job done



Ukrainian 28th Mechanized Brigade are embedded & being sent to the soil...



SURRENDER fools !!! https://t.co/atMDRsm9l2 pic.twitter.com/ff4v5sgwBC — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺🇮🇪 (@SMO_VZ) February 27, 2026

Là où Kiev progresse

Les gains les plus importants ont été enregistrés dans la région de Dnipropetrovsk, où les contre-offensives ukrainiennes ont repoussé les troupes russes sur plusieurs axes.

Les zones de Hulyaipole et Dobropillia, dans la région de Zaporijjia, sont également devenues des points chauds stratégiques.

Et dans le sud?

Le front sud évolue peu pour l’instant. Mais selon plusieurs sources, la Russie y regroupe des troupes en vue d’une possible nouvelle offensive.