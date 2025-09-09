«Tout ça va mal se terminer» - Macron rend la gauche furieuse !

«Provocation», «triste comédie», «risque de colère sociale»: la gauche a déploré mardi soir la nomination à Matignon de Sébastien Lecornu, un très proche d'Emmanuel Macron, alors qu'elle espérait qu'un Premier ministre issue de ses rangs soit nommé.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Emmanuel Macron «prend le risque de la colère sociale légitime et du blocage institutionnel du pays», a dénoncé dans un communiqué le PS, qui «prend acte» de ce choix, à l'issue d'un bureau national du parti réuni mardi soir.

En nommant un «ministre du gouvernement Bayrou renversé», Emmanuel Macron s’obstine «dans une voie à laquelle aucun socialiste ne participera. Celle qui a conduit à l’échec et au désordre et qui aggrave la crise, la défiance et l'instabilité», ajoute le Parti socialiste, qui espérait que le chef de l'Etat nommerait un personnalité issue de ses rangs pour Matignon.

«Sans justice sociale, fiscale et écologique, sans mesures pour le pouvoir d’achat, les mêmes causes provoqueront les mêmes effets», a d'ores et déjà prévenu le PS, dont le bureau a adopté le communiqué à l'unanimité.

Le député socialiste Philippe Brun y a vu une «gifle» pour le Parlement, les électeurs et le mouvement social de mercredi, «qui dira très clairement son opposition à ce régime finissant».

«Provocation»

Plus tôt, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé sur X «une triste comédie de mépris du Parlement» et réclamé une nouvelle fois le départ d'Emmanuel Macron.

«Avec Sébastien Lecornu, Macron nomme son agent de liaison avec le RN à Matignon. L'entêtement du Président à poursuivre sa politique une nouvelle fois défaite par la chute de Bayrou est irresponsable», a ajouté La France insoumise sur X.

La patronne des Ecologistes Marine Tondelier, qui réclamait d'être reçue par Emmanuel Macron avant toute nomination d'un Premier ministre, a dénoncé de son côté sur BFMTV une «provocation» et «un non respect total des Français», estimant que «tout ça va mal se terminer».

Elle a ajouté qu'elle irait sans doute rencontrer le nouveau Premier ministre, mais qu'elle ne pensait pas «sincèrement que ce qu'on va lui dire aura un quelconque impact sur ce qu'il fera».

Le leader de Place publique Raphaël Glucksmann a souligné sur X que le chef de l'Etat avait choisi «un Premier ministre (très) proche de lui, comme s’il espérait encore que rien ne change. Mais, pour éviter la chute, il devra accepter des politiques (très) éloignées de ce qui fut fait jusque là».

«La macronie se replie dans ses derniers retranchements», a aussi déploré le sénateur communiste Ian Brossat sur le même réseau social, jugeant qu'à peine nommé, les jours de Sébastien Lecornu à Matignon «sont déjà comptés».

«Le forcené de l'Elysée s’enferme toujours plus dans son Palais. Les mêmes causes produiront les mêmes effets», a aussi promis le député François Ruffin.

Sans surprise, le député LFI Paul Vannier a aussitôt accusé le PS d'avoir «pavé de roses le chemin de Lecornu vers Matignon» en «auto-désignant Olivier Faure candidat Premier ministre».