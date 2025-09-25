Plus rien à cirer? – Trump enfreint désormais ouvertement les règles

A peine Jimmy Kimmel a-t-il repris l'antenne que Donald Trump menace à nouveau - et illégalement - sa chaîne de conséquences. De même, il demande à la ministre de la Justice d'enquêter sur ses ennemis. Il ne manque plus qu'un troisième mandat pour le président.

Flexible : Donald Trump ne se laisse pas perturber par les règles et les lois. Photo d'archives : KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Que Donald Trump enfreigne la loi n'est pas nouveau. Après tout, le président américain a été reconnu coupable de 34 infractions. A posteriori, le New-Yorkais a certes pu faire baisser les peines, mais pas la détermination de la culpabilité.

«A part la lumière, rien n'est plus souvent brisé que le droit.» Alfred Polgar Un auteur autrichien

Mais aujourd'hui, l'homme de 79 ans instrumentalise l'appareil étatique et utilise son pouvoir pour enfreindre les règles. Voici trois points qui le prouvent.

Trump lâche la justice sur ses ennemis

«Le ministère de la Justice peut-il rester indépendant sous Trump ?», s'inquiète le «New York Times»: en principe, l'autorité doit travailler sans être influencée par la Maison Blanche.

Mais ces jours-ci, cela ressemble plus à un vœu pieux. Donald Trump ne se donne même plus la peine de cacher ce qu'il veut: «Pam», dit-il directement à la ministre de la Justice Pam Bondi, «j'ai reçu plus de 30 commentaires et posts qui disent en principe: 'C'est la même vieille histoire que la dernière fois. Beaucoup de blabla, aucune action'».

Q: Is the president going back on his promise from his inaugural speech to not persecute political opponents? LEAVITT: No. It is not weaponizing the DOJ to demand accountability for those who weaponized the DOJ



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 22. September 2025 um 19:30

Rien n'est fait, déplore le New-Yorkais sur sa plateforme Truth Social: «Qu'en est-il de Comey, Adam 'Shifty' Schiff, Leticia ? Ils sont tous coupables comme le diable, mais rien ne sera fait». Pour lui, la ministre doit agir: «Cela tue notre réputation et notre crédibilité».

Que reproche Trump à ce trio? «Ils ont lancé deux procédures de destitution contre moi et m'ont inculpé (cinq fois !) - pour rien. La justice doit maintenant être rendue», cite «Fox News» dans le post ci-dessous.

Trump posts a deranged message to Pam Bondi pressuring her to prosecute his political enemies after a U.S. attorney quit because he refused to fabricate charges: “We can’t delay any longer, it’s killing our reputation and credibility.” pic.twitter.com/JMxp6DC9n6 — MeidasTouch (@MeidasTouch) September 20, 2025

Un post qui a été supprimé entre-temps, comme le constate la chaîne américaine: apparemment, quelqu'un a révélé au président qu'il n'était pas judicieux de demander publiquement au ministère de la Justice de poursuivre ses propres ennemis.

Trump obtient toutefois ce qu'il veut: l'ancien directeur du FBI James Comey a été inculpé pour entrave à la justice et fausses déclarations, ont rapporté jeudi plusieurs médias, quelques jours après que le président américain a appelé à poursuivre ses adversaires politiques.

L'ancien directeur du FBI est accusé d'avoir menti en septembre 2020 en ce qui concerne l'enquête sur les liens entre la Russie et la campagne présidentielle de Trump en 2016.

A reminder the day after Donald Trump fired James Comey, Trump hosted the Russian Foreign Minister and the Russian Ambassador in the Oval Office and laughed about it.



[image or embed] — Dr. Jack Brown (@drjackbrown.bsky.social) 24. September 2025 um 23:19

Quant à Letitia James, elle est dans le viseur de la droite pour avoir porté plainte contre l'organisation de Trump en 2022 alors qu'elle était procureur général de New York.

Karoline Leavitt and President Trump are right, Letitia James has violated the US Constitution and she must be held accountable. pic.twitter.com/0W6a7YQczP — Brigitte Gabriel (@ACTBrigitte) September 22, 2025

Le président en veut enfin à Adam Schiff parce que le démocrate s'est mobilisé contre Trump dans des commissions après l'élection de 2020 et la prise du Capitole en 2021. Pam Bondi se laissera-t-elle également instrumentaliser par Trump dans ces deux derniers cas?

Trump menace la chaîne de Kimmel, encore une fois

Le premier amendement de la Constitution américaine stipule, outre la liberté de religion et de réunion, la liberté d'expression.

La Federal Communications Commission (FCC) n'a rien à y redire. L'autorité de régulation des médias doit s'assurer que tous les foyers ont accès à l'information et qu'aucune chaîne ne couvre plus de 45% des foyers.

En ce qui concerne le contenu, elle ne peut intervenir que lorsqu'il s'agit d'obscénités. Sept mots ne peuvent pas être prononcés à la télévision américaine gratuite: «shit», «piss», «fuck», «cunt», «cocksucker», «motherfucker» et «tits».

Nous vous épargnons ici les traductions.

Dans le cas de Jimmy Kimmel, cela n'a pas empêché le patron de la FCC Brendan Carr de proférer des menaces claires à l'encontre de sa chaîne Disney: «Nous pouvons le faire de la manière douce ou de la manière forte». Kimmel a menti au peuple, estime-t-il: son autorité a «des solutions que nous allons regarder». Soit les chaînes s'autocensureraient, «soit il y aurait plus de travail pour la FCC».

Après la destitution de Kimmel, ce n'est pas seulement un tollé qui s'est élevé dans le paysage médiatique. Disney s'est également vu confronté à des appels au boycott. Le groupe a finalement cédé une nouvelle fois: l'animateur de late night est de retour à l'antenne.

Donald Trump n'apprécie évidemment pas du tout. Ce qui est étonnant, c'est qu'il s'en prenne lui aussi publiquement à Disney, alors qu'il n'en a pas le droit. Selon le milliardaire, le retour de Kimmel «met en danger» le groupe, car son émission se compose de «99%d'ordures démocrates positives».

«Jimmy Kimmel Live» serait le bras armé des démocrates: «A ma connaissance, il s'agirait d'une importante contribution illégale à la campagne électorale. Je pense que nous allons mettre ABC à l'épreuve. Nous verrons comment nous nous en sortirons».

Trump colporte ouvertement une plainte, comme il l'avait déjà fait fin 2024 avec la chaîne ABC de Kimmel. La raison en était des déclarations de l'animateur George Stephanopoulos: contre un paiement de 16 millions de francs, l'affaire avait été réglée à l'amiable.

«Ceci semble encore plus lucratif», écrit Trump en faisant référence à Kimmel et en raillant: «Une vraie bande de losers !»

While I was out of the country for 2 weeks, Jimmy Kimmel was canceled for saying MAGAts were politicizing Charlie Kirk's death. Meanwhile Brian Kilmeade of #FauxNews suggested euthanizing homeless people. Not a peep from anyone. Do I have that right? #DemVoice1 #ProudBlue #Pinks



[image or embed] — Senseidai2547 (@senseidai.bsky.social) 23. September 2025 um 14:59

Vers un troisième mandat?

Aucun président américain ne peut faire plus de deux mandats, dit la Constitution. Donald Trump déclare pourtant en mars qu'il n'exclut pas un troisième mandat. «Je ne plaisante pas», assure-t-il à «NBC News»: «Beaucoup de gens veulent que je le fasse. Il y a des méthodes pour le faire».

Par exemple, son vice-président JD Vance pourrait se présenter, puis lui laisser le poste. «Mais il y a aussi d'autres [possibilités]», a déclaré Trump. La chaîne américaine, tout comme le «New York Times», constate que les obstacles à l'abrogation du 22e amendement sont assez élevés.

En mai, Trump fait à nouveau marche arrière: il n'a voulu que contrarier les «fake news media», déclare-t-il cette fois également sur «NBC News»:«Je serai président pendant huit ans. Je serai président pendant deux mandats. J'ai toujours pensé que c'était très important».

Oh boy…



Steve Bannon says they’re working on a Way to give President Donald Trump a 3rd Term in Office 👀



“We’ll see what the definition of term-limit is…. This has been many years in the making, and we’ve had greater long-shots than Trump 2028.”



In a few months, it will be… pic.twitter.com/j2YLy9sCFZ — MJTruthUltra (@MJTruthUltra) March 19, 2025

Pourtant, au même moment, son équipe vend des casquettes avec l'inscription «Trump 2028», note la «BBC».

Début août, le président envoie ensuite des signaux contradictoires: il parle par exemple de son succès lors des dernières élections présidentielles dans l'Etat du Texas. A cette occasion, il aurait atteint un «record»: «Ils disent qu'il ne sera pas dépassé avant que je ne me représente». Lorsqu'on lui demande s'il veut remettre ça, il répond: «Non, probablement pas».

Mais aussi: «J'aimerais bien me présenter. Les gens aiment les droits de douane, et ils aiment les accords commerciaux. Et ils aiment que l'étranger ne nous arnaque plus». En septembre, la juge suprême Sonia Sotomayor surprend en déclarant que le 22e amendement n'a jamais été mis à l'épreuve.

According to Steve Bannon Trump will hold a third term. Why is this guy so fucking mental? pic.twitter.com/szDFtGckqo — ML Smith (@maria48308) September 4, 2025

Plus récemment, Lindsey Graham a relancé le sujet: «Trump 2028 - j'espère que cela ne s'arrêtera jamais», déclare le sénateur républicain sur «Fox News».

Et le sujet est également abordé au sein de la commission juridique d'Hawaï: «Pour obtenir un troisième mandat, il faudrait soit qu'il renverse complètement les fondements de notre pays ou de la Constitution, soit qu'il soit corrompu», estime le député Ed Case.

"Trump CANNOT run for a third term." There's a lot of things trump can't do but does anyway. 22A prevents him from being *elected* to a 3rd term and 14A prevents him from being elected to a 2nd term. Yet he was. Congress just ignored the insurrection clause. What else will Congress ignore?



[image or embed] — Mike (@fumikechu.bsky.social) 22. September 2025 um 02:50

D'autre part, le démocrate a présenté une liste de violations du droit par le président et énumère, selon «Hawaii News Now», les violations suivantes:

«Destruction des agences fédérales et du financement déjà prévu par la loi; licenciement de hauts fonctionnaires fédéraux d'agences indépendantes; ignorance des ordonnances des tribunaux fédéraux; érosion de l'indépendance d'importantes agences fédérales comme le ministère de la Justice et abus de pouvoir pour intimider les opposants en référence à la controverse autour de l'humoriste Jimmy Kimmel».