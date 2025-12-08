Parti républicain: «ils ont tous commencé à cirer les bottes de Trump»

Autrefois, nombre de ses collègues de parti critiquaient Donald Trump avant de revenir lui faire allégeance. C’est ce qu’affirme la députée républicaine Marjorie Taylor Greene, qui raconte également ce qui l’a poussée à rompre avec le président.

La députée Marjorie Taylor Greene a pris la parole sur plusieurs sujets, notamment sur sa rupture avec la communauté MAGA de Trump (archives). KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Marjorie Taylor Greene s’exprime à « CBS News » sur son expérience au sein du Parti républicain.

Selon elle, de nombreux collègues critiquaient Donald Trump avant de le soutenir lorsqu’il a remporté les primaires.

La rupture de Trump avec Greene aurait entraîné des menaces de mort contre elle et sa famille.

JD Vance n’aurait pas réagi à ces menaces, et Trump n’aurait pas agi «très gentiment», sans que Greene en donne les détails.

Greene affirme que l’affaire Epstein a également provoqué sa rupture avec Trump. Montre plus

Marjorie Taylor Greene s’était imposée comme l’une des plus ferventes partisanes de Donald Trump au sein du parti républicain, avant de tomber en disgrâce auprès de l’homme de 79 ans. Aujourd’hui, «MTG», comme on la surnomme, a accordé une interview à la chaîne CBS News.

La femme de 51 ans affirme que, suite à sa dispute avec Trump, elle ne souhaite plus se présenter ni à la présidence, ni au poste de gouverneur de Géorgie. Quant à un siège de sénatrice à Washington, elle confie qu’elle le «détesterait», déclare la républicaine.

L’avenir dira si les choses en resteront là. La députée s’est exprimée sur plusieurs sujets, et bien sûr sur sa rupture avec la communauté MAGA de Trump. «Les gens seraient choqués d’apprendre ce que l’on dit du président dans son dos», déclare Marjorie Taylor Greene.

La nappe est rompue entre Donald Trump et Marjorie Taylor Greene. KEYSTONE

«J’ai vu de nombreux collègues dire du mal de lui, se moquer de sa manière de parler et me tourner en ridicule constamment parce que je le soutenais», explique-t-elle.

«Lui cirer les bottes»

«Et puis, quand il a remporté les primaires de 2024, tous ont commencé à lui cirer les bottes et à enfiler pour la première fois un chapeau MAGA », poursuit-elle. Selon Marjorie Taylor Greene, le fait de s’être opposée à Trump a eu des conséquences.

«Après que le président Trump m’a traitée de traîtresse, j’ai reçu une menace de bombe artisanale visant ma maison, suivie de plusieurs menaces de mort directes contre mon fils.» Selon elle, ces agissements auraient été «directement alimentés par le président Trump».

«Elle affirme avoir informé à la fois Trump et son vice-président JD Vance en transmettant les menaces. Leur réaction? «JD Vance m’a répondu: ‹Nous allons regarder cela.› Quant au président Trump, j’ai reçu une réponse que je garderai privée, mais elle n’était pas très gentille.»

«Il était très en colère contre moi»

Le cas d’un pédophile notoire a créé une fracture entre eux : «Nous avons parlé des dossiers Epstein. Il était très en colère contre moi parce que j’avais signé la pétition pour leur déclassification. Il a dit que cela ferait du mal aux gens.»

Rep. Marjorie Taylor Greene (R-GA) revealed she was denied an extra security detail despite reporting over 700 death threats over the course of four years. https://t.co/xlqNQ7XjiR — Washington Examiner (@dcexaminer) December 7, 2025

«Elle ne comprenait ni à qui cela faisait référence, ni comment cela pourrait faire du mal», raconte Greene. «Je lui avais dit: ‹Ces femmes sont celles qui ont été agressées. Violées à 14 ans, à 16 ans, je les ai vues se tenir devant la presse, le corps tremblant, racontant leurs histoires pour beaucoup pour la première fois.›»

Elle aurait ensuite dit à Trump : «Vous savez, vous laissez entrer toutes sortes de personnes à la Maison-Blanche. Laissez aussi ces femmes venir. Elles méritent d’être entendues.»

Greene réitère sa critique selon laquelle Trump se concentre trop sur la politique étrangère : «Pour un ‹président de l’Amérique d’abord›, la politique intérieure aurait dû passer en priorité, mais ce n’est pas le cas. J’étais donc naturellement critique, car il s’agissait de ses promesses de campagne. Quand tout sera réglé ici, nous parlerons au reste du monde.»

«Culture politique extrêmement empoisonnée»

L'establishment à Washington semble être plus important pour Trump que l'avis de la base : "Il a fait passer une loi sur la cryptographie qui a aidé tous les crypto-donateurs. Il a servi les intérêts d'Israël et a même attaqué l'Iran. Il a servi les grandes entreprises pharmaceutiques en n'arrêtant pas les vaccins COVID que nous voulons voir arrêtés".

Greene dénonce encore la ‹culture politique extrêmement empoisonnée› du pays. La députée de Géorgie refuse de céder à l’objection de la journaliste de CBS selon laquelle elle y aurait elle-même contribué. «On ne doit pas toujours se faire des reproches», affirme-t-elle.

BASH: We have seen these attacks from the president at other people. It's not new. And I haven't heard you speak out about it until it was directed at you. MARJORIE TAYLOR GREENE: I think that's fair criticism. And I would like to say, humbly, I'm sorry for taking part in the toxic politics.



[image or embed] — Aaron Rupar (@atrupar.com) 16. November 2025 um 15:31

Greene n’a «jamais» imaginé se retrouver un jour du même côté que les démocrates sur les dossiers Epstein ou l’assurance maladie abordable. Interrogée sur son appartenance au mouvement MAGA, la politicienne répond : «Je suis l’Amérique d’abord.»

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.