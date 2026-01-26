  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis «Tout le monde est en danger» - Salman Rushdie alerte !

ATS

26.1.2026 - 23:23

«Tout le monde est en danger» aux Etats-Unis, a averti l'écrivain Salman Rushdie, qui a lui-même réchappé d'une violente attaque au couteau il y a trois ans. Il a réagi après la mort de deux Américains tués par des agents fédéraux de l'immigration à Minneapolis.

L'écrivain Salman Rushdie était présent à la première du film documentaire "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie".
L'écrivain Salman Rushdie était présent à la première du film documentaire "Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie".
ATS

Keystone-SDA

26.01.2026, 23:23

27.01.2026, 07:26

Interrogé par l'AFP dimanche lors du festival du film de Sundance, dans l'Utah, l'écrivain américano-britannique de 78 ans a estimé que «l'idée du danger et de la violence était désormais proche de tout le monde dans ce pays». «Je pense que tout le monde est en danger maintenant», a-t-il alerté.

L'écrivain participait à l'avant-première de «Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie», un documentaire adapté du «Couteau», son récit de l'attaque qui a failli le tuer en août 2022 en pleine conférence littéraire et lui a fait perdre l'usage d'un oeil.

Son agresseur reprochait à l'auteur des «Versets sataniques», qui avait valu à Salman Rushdie une condamnation à mort par l'Iran en 1989, d'avoir «attaqué l'islam». Il a été condamné l'année dernière à 25 ans de réclusion aux Etats-Unis.

Etats-Unis. Tentative de meurtre contre Salman Rushdie: 25 ans de prison

Etats-UnisTentative de meurtre contre Salman Rushdie: 25 ans de prison

«Moment opportun»

Pour Salman Rushdie, l'attaque dont il a été victime relève de «quelque chose de plus large». Dénonçant «une violence déchaînée par des individus sans scrupules qui utilisent des personnes ignorantes pour s'attaquer à (...) la culture», il a estimé que «pour ceux qui exercent un pouvoir autoritaire, la culture est l'ennemie».

«Qu'il s'agisse du journalisme, des universités, de la musique ou de l'écriture, les incultes, les ignorants et les radicaux n'aiment pas ça, et ils prennent des mesures contre, ce que nous voyons tous les jours», a-t-il ajouté auprès de l'AFP.

Donald Trump a lancé une offensive contre les grandes universités américaines, considérées comme trop à gauche. Il s'en prend également régulièrement aux médias traditionnels, dont il dénonce les «mensonges».

Salman Rushdie a précisé que «Knife» n'avait pas été conçu comme un commentaire de l'actualité. Mais «je commence à penser que le film arrive peut-être à un moment particulièrement opportun, que nous ressentons peut-être tous aujourd'hui le risque de la violence», a-t-il conclu. Le festival de Sundance se poursuit jusqu'au 1er février.

Minneapolis. Trump joue l'apaisement mais ne change pas de cap

MinneapolisTrump joue l'apaisement mais ne change pas de cap

Les plus lus

Le long calvaire d'Isabelle Nanty: «Je suis arrogante avec la mort»
Privé de Jeux, Victor Muffat-Jeandet pousse un gros coup de gueule
Valais: une fausse guide de montagne emmenait ses clients à 4000 m