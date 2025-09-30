Républicains et démocrates s’enlisent une fois de plus dans un bras de fer budgétaire. À partir du 1er octobre, des milliers de fonctionnaires risquent de se retrouver sans travail. Un scénario répété depuis des décennies – toujours au détriment du peuple américain. Voici un aperçu de la situation.

Pas le temps ? blue News résume pour toi Les politiques des deux partis qualifient les "shutdowns" de toxiques et de destructeurs.

Pourtant, à partir du 1er octobre, les affaires gouvernementales risquent à nouveau de s'arrêter.

Les exemples historiques le montrent. Au final, c'est toujours la population qui en pâtit - et souvent aussi le parti qui l'a déclenché. Montre plus

Les deux parties critiquent le fait que les "shutdowns" sont toxiques et destructeurs. Les laisser se produire est "toujours une mauvaise idée", a déclaré en 2024 le républicain Mitch McConnell, qui a été pendant quelques années chef de la majorité au Sénat.

Chuck Schumer, qui dirige les démocrates au Sénat, l'a qualifiée de "catastrophe" potentielle lorsqu'il a contribué par son vote en mars à éviter une telle paralysie des affaires gouvernementales.

"Je ne pense pas que les 'shutdowns' soient utiles à qui que ce soit, et encore moins au peuple américain", a souligné la semaine dernière l'actuel chef de la majorité au Sénat, le républicain John Thune.

Et pourtant, de nombreux politiciens à Washington semblent toujours vouloir en arriver là. Presque à chaque fois que les divergences entre les deux grands partis sur le budget semblent insurmontables, le scénario se profile.

Une tactique rarement payante

Cette fois-ci, ce sont les démocrates qui menacent de voter contre un projet qui garantirait le financement des activités du gouvernement au-delà du 1er octobre. Schumer et Hakeem Jeffries, chef de file des démocrates à la Chambre des représentants, affirment qu'ils ne céderont pas tant que les républicains n'auront pas accédé à leurs demandes. Les coupes prévues dans le domaine de la santé font notamment débat.

Les négociations ont souvent duré jusqu'à la dernière minute. Dans de nombreux cas, les représentants des partis sont finalement parvenus à un compromis, mais pas toujours. Et aujourd'hui, les démocrates pourraient trouver un avantage politique à laisser les choses s'enliser. L'histoire montre toutefois que cette tactique est rarement payante.

Les principales victimes seront de toute façon les employés des administrations.

Des milliers d'employés fédéraux licenciés ?

La Maison Blanche a déjà annoncé qu'en cas de "shutdown", elle licencierait définitivement des centaines, voire des milliers d'employés fédéraux. Ce serait une nette escalade par rapport aux cas précédents, où les personnes concernées n'avaient été mises en congé que temporairement et où certaines avaient encore reçu par la suite les paiements retenus dans un premier temps.

De décembre 2018 à janvier 2019

Trump et les démocrates s'accusent mutuellement d'être responsables d'un éventuel "shutdown" à venir. Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa

Deux ans après le début de son premier mandat, le président Donald Trump a manœuvré les Etats-Unis dans le "shutdown" le plus long de l'histoire. Le républicain avait demandé au Congrès de l'autoriser à financer la construction d'un mur le long de la frontière avec le Mexique.

Peu avant, les démocrates, qui s'y refusaient catégoriquement, avaient obtenu une majorité à la Chambre des représentants lors des élections de mi-mandat - et en plein "shutdown", Nancy Pelosi a pris le poste de présidente de la Chambre du Congrès.

Au bout de 35 jours, après que des centaines de milliers d'employés fédéraux aient été privés une seconde fois de salaire, Trump a finalement cédé.

Janvier 2018

Le contexte de ce "shutdown" relativement court était une demande des démocrates de lier toute décision sur un nouveau budget fédéral à des mesures de protection pour les jeunes migrants.

Trois jours après le début du blocage, un accord a été trouvé. Les deux partis se sont mutuellement accusés d'être à l'origine du blocage.

Octobre 2013

Ted Cruz a participé au grand shutdown de 2013. Greg Nash/Pool The Hill/AP/dpa

Poussés par le sénateur Ted Cruz et le mouvement populiste de droite Tea Party, très influent à l'époque, les républicains voulaient empêcher la réforme de la santé initiée par le président démocrate Barack Obama en refusant de voter un nouveau budget.

La dispute s'est envenimée lorsque les députés républicains ont en outre tenté de bloquer un relèvement du plafond de la dette, ce qui a rapproché le risque de défaut de paiement des Etats-Unis.

Obama n'a cessé de répéter qu'il ne paierait pas de "rançon" pour que le Congrès adopte une législation. Des négociations entre les représentants des deux partis au Sénat ont abouti à la fin du "shutdown" après 16 jours - sans que les républicains n'obtiennent de concessions significatives dans le domaine de la santé. "Nous avons livré une belle bataille. Nous n'avons tout simplement pas gagné", a ensuite reconnu John Boehner, le président républicain de la Chambre des représentants de l'époque.

De décembre 1995 à janvier 1996

Les républicains, qui étaient alors dans l'opposition, se sont engagés à réduire les dépenses publiques. Menés par le président de la Chambre des représentants Newt Gingrich, ils ont exigé du président démocrate Bill Clinton un budget équilibré et ont accepté dans ce cadre un "shutdown" de trois semaines.

Les conséquences négatives ont toutefois été principalement imputées aux républicains eux-mêmes - Clinton a été réélu en novembre 1996.

Les années 70 et 80

Sous Jimmy Carter, un shutdown se produisait presque chaque année. Uncredited/AP/dpa

Pendant les mandats de Jimmy Carter, un démocrate, et de Ronald Reagan, un républicain, des "shutdowns" plus courts ont eu lieu presque chaque année. Le plus long, en 1978, a duré 17 jours.

En 1980 et 1981, quelques avis juridiques ont été publiés. Le ministre de la Justice de l'époque, Benjamin Civiletti, a fait valoir qu'un échec dans l'adoption d'un nouveau budget devait entraîner la suspension de tout ou partie des activités du gouvernement. Jusqu'alors, les "shutdowns" n'avaient provoqué que des déficits de financement temporaires, sans conséquences réelles majeures.