Le Djihad islamique, principal mouvement palestinien allié du Hamas contre Israël dans la guerre à Gaza, a annoncé vendredi soir soutenir sa décision de négocier une trêve, tout en demandant des «garanties» pour que celle-ci donne lieu à un cessez-le-feu permanent.

«Le Hamas nous a consultés au sujet de l'accord de cessez-le-feu et leur réponse est empreinte de responsabilité. Nous souhaitons aller vers un accord», ajoute le texte publié peu après que le Hamas eut annoncé être «prêt à engager immédiatement» des négociations en vue d'une trêve sur la base du plan américain présenté par la médiation (archives). ats

«Nous avons présenté (au Hamas) un certain nombre de points détaillés concernant le mécanisme de mise en oeuvre de la proposition (de trêve parrainée par Washington reçue) des médiateurs (l'Egypte et le Qatar, ndlr) et nous voulons des garanties supplémentaires pour nous assurer (qu'Israël) ne reprendra pas son agression après la libération des (otages)», indique un communiqué du Djihad islamique.

