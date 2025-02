Les médiateurs qataris et égyptiens «travaillent intensément» pour résoudre la crise liée à l'accord de cessez-le-feu à Gaza, a déclaré mercredi une source palestinienne à l'AFP. Cela après qu'Israël a menacé de reprendre les combats si le Hamas ne libère pas les otages samedi.

Beaucoup d'habitants de la bande de Gaza, rentrés chez eux à la faveur de la trêve, témoignent de leur volonté de reconstruire. «Nous sommes revenus malgré les destructions massives (...). Nous sommes revenus parce que nous rejetons catégoriquement d'être déplacés», a indiqué Ahmed al-Minaoui. sda

ATS ATS

«Des médiateurs du Qatar et d'Egypte sont en contact avec la partie américaine (...) Ils travaillent intensément pour résoudre la crise et pousser Israël à appliquer le protocole humanitaire de l'accord de trêve et à entamer les négociations pour la deuxième phase», a indiqué la source sous couvert de l'anonymat.

L'accord de cessez-le-feu en cours a été mis à rude épreuve ces derniers jours et, mardi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a averti que les combats pourraient reprendre si les otages n'étaient pas libérés samedi.

«Si le Hamas ne libère pas nos otages d'ici à samedi midi, le cessez-le-feu prendra fin et [l'armée israélienne] reprendra des combats intenses jusqu'à ce que le Hamas soit définitivement battu», a averti M. Netanyahu, sans préciser s'il parlait de tous les otages ou du petit groupe censé être libéré.

Sa menace fait écho à celle du président américain Donald Trump, qui avait déclaré un jour plus tôt que «l'enfer» se déchaînerait si le Hamas ne libérait pas «tous» les otages israéliens d'ici samedi.

L'accord de cessez-le-feu a été négocié par le Qatar, l'Egypte et les Etats-Unis après des mois d'efforts sous l'administration de l'ancien président américain Joe Biden.

Pas encore de négociations

Conformément à la première phase de l'accord de cessez-le-feu, les deux parties devaient entamer des négociations indirectes pour la deuxième phase 16 jours après l'entrée en vigueur de la première phase, le 19 janvier.

Jusqu'à présent, ces négociations n'ont pas commencé, bien qu'il y ait eu cinq échanges d'otages et de prisonniers comme convenu.

Le Hamas a libéré 16 otages israéliens lors de ces échanges, et Israël des centaines de prisonniers palestiniens.

Le sixième échange est prévu pour samedi, mais le Hamas a annoncé qu'il reportait la libération d'otages, accusant Israël de ne pas autoriser l'entrée à Gaza de denrées humanitaires essentielles et de retarder les négociations pour la deuxième phase.