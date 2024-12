Les restrictions du trafic aérien affectant plusieurs grands aéroports britanniques depuis vendredi à cause d'un brouillard généralisé se poursuivent samedi, a indiqué le service de contrôle aérien britannique (NATS). Le trafic entre le Royaume-Uni et la Suisse est aussi touché.

Samedi, les sites Internet des aéroports de Genève et Zurich indiquent certains vols annulés le matin à destination de Londres. D'autres sont annoncés avec des retards (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Ces restrictions temporaires «restent en place aux endroits où la visibilité est faible», a précisé un porte-parole du NATS dans un communiqué.

Les aéroports de Gatwick (Londres) et Manchester, les deuxième et troisième aéroports les plus fréquentés du pays, font partie des plus touchés par ces perturbations. Joint samedi matin par l'AFP, un porte-parole de Gatwick a indiqué que compte tenu de la «mauvaise visibilité», certains vols seront «probablement» retardés tout au long de la journée.

Samedi, les sites Internet des aéroports de Genève et Zurich indiquent certains vols annulés le matin à destination de Londres. D'autres sont annoncés avec des retards.

Vendredi, des dizaines de vols au départ des aéroports de Manchester, Gatwick et Heathrow (également de Londres) ont été annulés et des centaines d'autres ont été retardés.

Le NATS appelle tous les voyageurs à se rapprocher de leur compagnie aérienne afin de s'assurer du maintien ou non de leur vol. Il précise également «surveiller» la situation avec le MET office, le service météorologique national du Royaume-Uni.