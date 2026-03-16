Les vols sont temporairement suspendus lundi à l'aéroport de Dubaï, ont annoncé les autorités de l'émirat, en raison de l'incendie d'un réservoir de carburant lié à une attaque de drone.

L'aéroport de Dubaï est le plus fréquenté au monde pour le trafic international et la base principale d'Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'Autorité de l'aviation civile de l'émirat «annonce la suspension temporaire des vols à l'aéroport international de Dubaï par mesure de précaution afin d'assurer la sécurité de tous les passagers et du personnel», a indiqué le bureau de presse de Dubaï sur X.

Selon la même source, un «incident relatif à un drone» a provoqué plus tôt l'incendie d'un réservoir de carburant de l'aéroport, sans faire de blessé. Le feu a été maîtrisé.

L'aéroport de Dubaï est le plus fréquenté au monde pour le trafic international et la base principale d'Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient.

Son activité est fortement perturbée depuis le début le 28 février de l'opération américano-israélienne contre l'Iran et les attaques de représailles menées par la République islamique contre les Emirats arabes unis et ses autres voisins du Golfe.

La semaine dernière, les autorités de Dubaï avaient fait état de quatre blessés par la chute d'un drone près de l'aéroport.

1800 missiles et drones

Depuis le début de la guerre, l'Iran a tiré plus de 1800 missiles et drones sur les Emirats arabes unis, selon le ministère de la Défense émirati, bouleversant la vie dans ce grand centre financier qui est aussi l'un des centres névralgiques du trafic aérien mondial.

Le ministère de la Défense émirati a de nouveau indiqué lundi matin que les défenses aériennes du pays étaient en train d'intercepter des missiles et des drones provenant d'Iran.

Depuis le début de la guerre, les autorités des Emirats ont recensé six morts, dont quatre civils et deux militaires décédés dans un accident d'hélicoptère attribué à une défaillance technique.

L'Iran a pris pour cible des bases militaires et des intérêts économiques américains chez ses voisins du Golfe, mais aussi des infrastructures civiles comme des aéroports, des ports et des installations pétrolières.

En Arabie saoudite, le ministère de la Défense a annoncé lundi matin avoir intercepté un total de 61 drones depuis minuit (dimanche 22h00 en Suisse) dans l'est du pays.

Dimanche, une base italo-américaine a aussi été visée par une attaque de drone au Koweït, d'après l'armée italienne.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a justifié ces attaques par «les nombreuses preuves» qui montrent selon lui que les bases américaines dans les pays du Golfe sont utilisées pour cibler son pays.

Signe d'un scepticisme grandissant quant à une issue rapide du conflit, les deux Grands Prix de Formule 1 prévus à Bahreïn les 10-12 avril et en Arabie saoudite les 17-19 avril ont été annulés.