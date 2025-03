Paris, France March 4, 2023 - A transilien commuter train passes on the tracks after leaving the Gare Du Nord. The SNCF and RATP unions are calling for a renewable strike against the pension reform starting Tuesday, March 7, 2023. Numerous disruptions are expected for RER, Metro, TGV, TER and Transiliens trains. TRAIN , RAIL, GREVE, REFORME DES RETRAITES, CIRCULATION DES TRAINS, CHEMINOTS, ILLUSTRATION, GARE DU NORD, PORTE DE LA CHAPELLE, GENERIQUE, ECONOMIE, TRANSPORT, VOIES DE CHEMIN DE FER, ILE DE FRANCE, DEPLACEMENTS QUOTIDIENS, QUESTIONS SOCIALES, FERROVIAIRE PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xVincentxIsorex

IMAGO/IP3press