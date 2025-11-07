Développement intenableTransition énergétique au 2e jour du sommet précédant la COP30
7.11.2025 - 16:28
Le président brésilien Lula a estimé vendredi que «le modèle de développement basé sur l'utilisation intensive de combustibles fossiles» était intenable, au deuxième jour du sommet de dirigeants mondiaux en prélude à la COP30 à Belem.
Deux ans après l'adoption inédite à la COP28 à Dubaï d'un engagement général à sortir progressivement des énergies fossiles, le thème ne figure pas comme tel à l'agenda de la conférence climat qui s'ouvrira lundi dans cette ville d'Amazonie brésilienne.
Mais certains pays comme le Brésil – pourtant huitième producteur mondial de pétrole – tiennent à remettre le sujet au coeur des débats.
«La Terre ne peut plus supporter le modèle de développement basé sur l'utilisation intensive de combustibles fossiles qui a prévalu au cours des 200 dernières années», a lancé Luiz Inacio Lula da Silva en ouvrant une session consacrée à la transition énergétique, au deuxième et dernier jour du sommet.